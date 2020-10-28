特斯拉大肆宣称自动驾驶革命，竞争对手奔驰也将押注技术进化

据报道，如今特斯拉正在大张旗鼓地宣传其全自动驾驶软件，称其车辆有着最先进的自动驾驶功能，在这个背景下，竞争对手梅赛德斯 · 奔驰公司表示，他们已经开发出了一个类似的系统，但是并未允许公众在道路上使用这个系统。

作为开发高级驾驶辅助系统（ADAS）的先驱，这家德国公司在发布新技术的时候，采取了循序渐进的方式，等待自己的工程师对系统进行验证，而不是将这项工作交由车主去做。

奔驰和特斯拉所采用的方式，一个较为保守，另一个较为激进，但是两家公司的目的相同，都是为了将高度自动化驾驶技术推上公共道路，他们相信这种技术可以大大减少事故的发生率，因为计算机比人类处理速度更快，能够更有效地避免事故。

高级驾驶辅助系统可以在有限的情况下，为驾驶员提供转向、刹车和加速方面的支持，一般情况下，这种系统只能在高速公路上使用。一直以来，汽车制造商都不希望驾驶员在繁忙的城市内通勤中使用该技术，因为它不足以应对复杂的路况与驾驶条件。

上周，特斯拉却打破了这个传统，他们发布了 FSD 软件，该软件允许车辆在城市内进行自动驾驶，但是该公司还是警告车主说，系统 “有可能在最坏的时机做出最错误的事情”。

奔驰则不允许车主使用这个正在处于测试中的系统。该公司表示，其工程师需要通过资格认证考试，才能成为测试驾驶员，而测试自动驾驶系统，还需要通过另外一个考试。

这家德国企业不希望客户成为他们的试验品，对车辆的处理器、软件和机器进行测试，从而让系统随着时间的推移获得更多能力，他们希望车辆可以先获得工程师的验证，在验证了车辆和系统的可靠性之后，再将其开放给公众。

梅赛德斯发言人在德国伊门丁根的汽车制造商测试赛道表示：“我们不希望盲目信任自己。我们要的，是在对汽车足够的了解之后，再建立信任。客户需要明确知道汽车能做什么，不能做什么。最糟糕的情况就是，当汽车进入复杂情况，消费者对于是否应该接管车辆产生歧义。”

奔驰强调，他们在自动驾驶辅助系统方面有着数十年的经验，当前该公司正在全球范围内，为其 Drive Pilot 系统寻求各国监管机构的批准，该系统已经实现了 L3 级自动驾驶。

L3 级别自动驾驶意味着，驾驶员可以合法地将视线从方向盘上移开，如果发生事故，车辆制造商将需要承担保险责任。而特斯拉却规定，如果发生事故，车主需要自己承担责任。

奔驰从 2009 年开始使用基于摄像头的系统，提供交通灯识别和车道保持辅助系统。2013 年，该公司改用立体摄像头，增加了景深和行人识别紧急刹车功能。

熟悉该项目的高级工程师透露，正是在特斯拉 Model S 和奔驰电动 B 级车的联合开发项目中，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）了解到了基于摄像头和雷达的驾驶辅助系统。

奔驰计划在明年发布 Drive Pilot，并且将其作为 2013 年发布的 Distronic 系统的进化版，该系统可以利用摄像头和雷达，使车辆保持在当前车道中，并与前车保持一定的安全距离。

而 Drive Pilot 将会增加一个新的传感器：激光雷达，从而交叉参考雷达、超声波传感器、高清地图、雷达和摄像头所收集到的数据。

梅赛德斯奔驰自动驾驶经理迈克尔 · 戴克（Michael Decker）在自动驾驶系统测试场表示，这是一次合理的技术进步。戴克正驾驶着一辆全新的奔驰 S 级轿车，将其开到一段模拟高速公路的道路上，并打开了 Drive Pilot。车辆无缝地向前行进，温和地操纵着刹车和方向盘，在周围的车流中保持自己的位置。他表示：“在大部分时间里，我都在处理边缘案例，那些我们需要控制的特殊情况。”当前奔驰 Drive Pilot 最高只能以 60 公里的时速工作，但是在获得法律允许之后，它将会支持更高的速度。

如果一项新的法律获得通过，从明年年中开始，它将可以在德国的高速公路上运行，但是尚且无法在其他欧洲国家使用。戴克表示：“如果车辆越过边境进入了法国，系统就会脱离，因为我们使用了高清地图作为一个系统验证系统。法国当前还没有建立允许该系统运行的法律框架。”

虽然梅赛德斯奔驰的工程师们都知道，在营销方面，特斯拉采用了更为激进的做法，但是他们似乎并不打算效仿这家美国电动汽车制造商的做法。

戴克说道：“是的。我们一直都在追寻自己的道路。我们认为自己有着正确的战略。安全性是最重要的东西。而安全性的关键，是要建立一个成熟的系统。迈赛德斯奔驰的安全标准比一切都重要，包括速度。”