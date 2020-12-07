不造整车、划归消费者业务，华为能否实现 “智能汽车梦”

近日，华为官宣将智能汽车解决方案 BU，划归消费者业务 BG，由余承东直接负责。同时，华为再次强调不造车，称 “将基于 ICT 帮助车企造好车，内部员工谁再言造车可调离岗位。”



从徐直军到余承东，不仅总负责人变了，华为的智能汽车业务也迎来新的发展阶段。荣耀剥离、禁令打击之下，华为消费者业务急需 “输血”，新兴的智能汽车业务带来了新的想象空间。

“很有前途，华为手机业务受挫，车 BU 就是最火的”...... 多位行业人士告诉搜狐科技，华为智能汽车业务的未来不容小觑，“这是华为的重点业务，未来肯定大举投入”。

资深汽车行业分析师钟师向搜狐科技表示，汽车行业正向智能化、网联化、电动化转型，华为算法、芯片设计能力很强，在 ICT 领域也有深厚积淀，能为汽车的智能化、网联化做很多事情。

划归消费者 BG，整合资源

作为通信领域的老牌巨头，华为将触角伸向智能汽车业务。迈入全新领域，内部员工对新业务讨论颇多。

在华为内部论坛心声社区中，有一则题为《想了解下智能车 BU 怎么样 ？》的帖子引起热烈讨论。部分内部员工认为该业务还处于尚未成熟的阶段——“业务初创，乱世出英雄，适者生存”“适合喜欢挑战的人”“几乎每个业务都要瞎折腾超过三年，培养一批人淘汰一批人，最后成功了”。

一名华为车 BU 人员对搜狐科技表示，集团在汽车领域还在探索，也不止车 BU 在做智能汽车的有关业务，比如 2012 实验室（也在做）。

据了解，华为目前车 BU 总人数超 4000，下设五大业务部门，分别是智能驾驶产品部、MDC 产品部、智能座舱产品部、智能车云产品部、架构设计部。与此同时，华为云在做汽车行业解决方案，2012 实验室下设车联网部门，HiCar 车载系统和车载智慧屏业务隶属于消费者 BG。

随着车 BU 下划消费者业务，内部资源得到了进一步整合。华为内部文件称，该调整是为了增强智能汽车部件业务与智能终端业务的技术、资源的互动。

据财新报道，有消费者 BG 人士表示调整是为了整合资源，避免浪费，“汽车内的智能座舱解决方案会与消费者 BG 的鸿蒙 OS、HMS 相关性较高，两个事业群之间会联合开发”。

另一方面，荣耀剥离之后，消费者业务急需输血，有行业人士告诉搜狐科技调整是为了 “平衡”。“传言余承东在内部极力反对荣耀独立，但最后任总拍板了。现在华为手机业务经营难度很大，车 BU 能带来新的想象空间。”

对于此次调整，两位车 BU 人士向搜狐科技表示，工作上受到的影响比较小，变动更多还是体现在架构上。“车 BU 很多产品目前处于孵化的阶段，有调整很正常，不会对整体战略有质的影响。”

不造整车限期三年？

除了划归消费者业务，华为上周刊发的内部文件中，另一重点是重申不造整车。“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。”

但文件显示的有效期为三年，智能汽车业务主要是 TO B，现在又划归到了 TO C 的消费者 BG。再加之华为曾坚决表示不造手机的 “黑历史”，因此有媒体解读为华为只是暂时不造整车。

自华为接触汽车业务以来，造整车的传闻就从未停止。比如在 2016 年，传华为可能与麦格纳合作推出华为品牌汽车。此后，华为也被传参股长安蔚来、威马等整车厂商。但这些传闻均未得到证实。

而随着最新内部文件的流露，华为对智能汽车业务的战略已经明晰：不造车，聚焦 ICT 技术，定位面向智能网联汽车的增量部件供应商，帮助车企造好车。

在钟师看来，华为没必要碰 “整车”，因为现在华为作为供应商，与车厂是合作关系，而一旦做整车，就意味着与行业为敌，身份转变的风险很大。此次文件声明也是强调 “不越轨”，怕整机厂猜忌。

另一方面，车企也需要华为的帮助。钟师认为，虽然传统整车公司也在招揽人才，构建智能网联方面的技术能力，但车厂没有芯片设计能力，靠自己的难度太大，趋势是与华为、博世等供应商合作。

“比如自动驾驶这块很费钱，大概三四年前，很多车企一哄而上，但后来发现啃不下来这块硬骨头。车企单独做自己的东西是不合算的，尤其是中国企业规模不大，成本不能分摊。”

此前，吸尘器巨头戴森曾在电动汽车项目投入三年研发时间、耗资 200 亿元，但最后 “因不具商业可行性”而选择放弃。苹果也曾被传造整车，但目前成果还是在车载系统和自动驾驶系统研发。

汽车领域迎来 “鲶鱼”

徐直军曾表示，中国自动驾驶电动汽车行业将成为 16 万亿产值的市场。根据 IDC 数据，这是 2019 年中国智能手机市场的近 20 倍。

预料到巨大的市场空间，华为自 7 年前便成立 “车联网业务部”试水，但其正式入局的关键节点是在去年成立智能汽车解决方案 BU，战略地位进一步提高，与其他事业群同属一级部门，隶属于 ICT 管理委员会管理。

自此，华为对汽车行业的渗透逐渐加深。今年 5 月，比亚迪发布的 “汉”成为首款搭载 HiCar 技术的车型，华为还公布了其 5G 汽车生态圈的首批 18 家企业。

在 10 月的 Mate40 发布会上，华为正式发布智能汽车解决方案品牌 HI，并表示支持车机手机互联的 HiCar 已适配超过 150 款车型，明年计划预装超过 500 万台。

据了解，HI 智能汽车解决方案包括 1 个计算与通信架构和 5 大智能系统，（智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云），以及激光雷达、AR-HUD 等 30 多个智能化部件。

该解决方案与华为自身不造整车、做增量部件供应商的定位不谋而合，为车企提供了三大计算平台，（智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台），以及三大操作系统 AOS（智能驾驶操作系统）、HOS（智能座舱操作系统）和 VOS（智能车控操作系统）。

对于华为在汽车领域的动作，某厂商智能座舱技术负责人告诉搜狐科技，“华为的优势是人和钱，最早做手机业务的时候也算新入局者，后来也发展得很好。”

面对 16 万亿产值的大蛋糕，华为车 BU 能否在余承东的带领下成为华为营收增长的新引擎？又能否 “复刻”在手机领域创造的神话？答案或许仍需要时间的 “打磨”，毕竟徐直军前不久说过，智能汽车解决方案 BU 短期内不考虑盈利。