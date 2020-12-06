华为申请 “折叠屏制作方法及终端设备”专利

IT之家12月6日消息 华为曾于 2019 年申请 “ 一种折叠显示屏、折叠显示屏的制作方法及终端设备”的技术专利，现已公开。

该专利描述了一种折叠显示屏、折叠显示屏的制作方法及终端设备，涉及显示屏领域，旨在解决显示屏上防指纹膜容易脱落，防指纹效果差的问题。

IT之家了解到，该专利申请还提供了一种终端设备，该终端设备具体可以是手机、平板电脑等可折叠显示屏的设备。

折叠显示屏包括柔性光学模组层和 CPI 膜，以及位于柔性光学模组层和 CPI 膜之间的胶接层，设置于 CPI 膜上的打底层，以及设置于打底层上的防指纹膜。

该专利主要通过打底层与 CPI 膜及 AF 膜的结合力，将 CPI 膜与 AF 膜牢固连接，保证 AF 膜不脱落，从而提高折叠显示屏防指纹及脏污的性能。

目前华为折叠屏设备包括华为 Mate X 和华为 Mate Xs 两款机型，预计下一款折叠屏手机有望在明年发布，采用类似于三星 Galaxy Fold 的内折设计，包括一块 8 英寸左右的主屏和一块 6.45 英寸左右的副屏，以及三星 Fold2 同款的 UTG 超薄柔性玻璃。

▲ 华为折叠手机外观专利渲染图，图源： LetsGoDigital，下同