到手价 299 元，诺基亚 BH-405 无线耳机正式发布，IPX7 防水，35 小时续航

IT之家 12 月 4 日消息 诺基亚手机今天宣布了全新 Nokia BH-405 真无线耳机，支持 IPX7 级防水，提供长达 35 小时音乐播放时间，支持蓝牙 5.0，提供三款北欧自然色。原价 399 元，参与预售，最高优惠 100 元，到手价低至 299 元！

全新 Nokia BH-405 真无线耳机将提供炭黑、雪白以及峡湾蓝等三种北欧自然色彩，分别对应温暖的峡湾、飞舞的白雪以及北纬 60° 的雪域森林。

Nokia BH-405 支持无线蓝牙 5.0，支持单 / 双耳两种模式，连接迅速且稳定。从此，你告别了线圈缠绕，没有束缚的烦恼。

不只是生活防水溅 , Nokia BH-405 拥有 IPX7 防水性能，1 米水深停留 30 分钟。不必担心出汗或者落水，尽情享受户外与运动。

配合 600mAh 充电盒，带来 35 小时续航。还有通用型 Type-C 接口，充电很方便。

IT之家获悉，Nokia BH-405 采用全新石墨烯振膜，赋予出众音质，声音饱满立体更具穿透力。耳机支持 AAC 高清格式音频传输，满足高音质要求。

Nokia BH-405 使用了人体工程学设计，附赠三幅不同尺寸柔软耳塞，有效提升稳固性和舒适感，更能有效实现物理降噪。

当你从充电盒取出时，耳机已随时候命。无需额外操作，自动与手机连接，戴上直接用，享受真无线体验。

接听 / 挂断通话、切换音乐、调节音量等一一系列操作，全可以通过手指轻触耳机实现。