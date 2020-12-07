厂商 “拉活”挣钱，手机变 “肉鸡”，植入木马程序需防范

“金品质，立天下”，这是金立一句耳熟能详的宣传语。作为曾经的国内一线手机品牌，金立的一夜崩塌让人感觉到唏嘘不已。

2018 年年底，金立最终宣布破产清算。此后，金立基本上淡出了公众视野。不过，最近金立又 “火”了。

金立 “拉活”牟暴利

超 2000 万台设备成 “肉鸡”

据媒体报道，11 月 30 日中国裁判文书网发布了一份刑事判决书，涉及到金立旗下公司——深圳市致璞科技有限公司（以下简称 “致璞科技”）。

信息显示，致璞科技的大股东是金立（深圳市金立通信设备有限公司），其持股比例为 85%，认缴出资额为 850 万元。

据法院审理查明，在 2018 年 7、8 月时，北京一公司的朱某（另案处理）与致璞科技的总经理徐黎合谋开展 “拉活”业务，双方在 2018 年 12 月 1 日正式签订 “拉活”协议。

2018 年 12 月，因现有 “拉活”方式存在效率低下等问题，王某提出将热更新插件 “黑马平台”植入到 “故事锁屏”等App中，用于 “故事锁屏”等App及其带有木马插件的SDK版本的升级，再通过 “黑马平台”在用户不知情的情况下安装、更新 “拉活木马”，从而提高拉活效率。

在 2018 年 12 月到 2019 年 10 月，双方共 “拉活”（执行成功）28.84 亿次。2019 年 4 月以来，每月覆盖设备数都超过 2175 万台，其中 2019 年 10 月涉及金立手机 2651.89 万台。这期间深圳致璞公司预估可从北京佰策公司的 “拉活”业务中收入人民币 2785 万元，双方已结算的 “拉活”费用为 842.5 万元。

手机厂商 “拉活”挣钱

魅族否认参与

一款 App 要想获得更多的用户和下载量，就需要在应用商店里有靠前的排名，于是一些软件开发商就通过刷下载量、用软件来刷活跃度的方式让 App 的排名变得更高，催生出 “拉活”产业，这些公司可以给 App 刷分和提升活跃度。

手机预装也就变成了不法商家眼里的 “蛋糕”。业内人士透露，手机厂家以及各级代理商、销售商与软件商之间的利益传递，除了有预装软件激活收费的模式之外，还存在一种利益分成的模式，也就是软件商在获利之后，一般要进行三七比例的分成，其中七成利润要付给起到广告作用的软件预装方。

值得注意的是，在此次事件中，还有其他的手机品牌也牵连其中。据媒体报道，除了致璞科技外，这家公司还和珠海市魅族科技有限公司（其旗下拥有魅族手机）合作开展过 “拉活”业务。不过，目前在裁判文书网上尚未查找到相关案件的判决书。

针对媒体报道内容，魅族予以了否认。12 月 5 日晚微博认证为 “MEIZUFlyme 官方微博”的账号 @Flyme 发表声明：魅族坚持合法经营，未参与相关非法事件。未来我们将继续深耕手机安全业务，保障手机信息安全。

手机安全问题凸显

用户仍需提高范意识

随着我国移动互联网的迅速发展和普及，移动互联网用户规模持续扩大。据统计报告显示，截至 2019 年底，我国移动互联网用户规模达 13.19 亿，占据全球网民总规模的 32.17%。然而，随之而来的安全风险的成倍增长，恶意软件劫持流量、伪基站诈骗、攻破用户使用权限、盗窃用户信息等问题频发，严重威胁用户的安全。

除了通过手机植入木马外，一些不法商家甚至将黑手伸到了手机产业链上游。近日，浙江新昌县法院审理判决了 “8.12”侵犯公民个人信息一案。根据法院宣读，犯罪嫌疑人吴某通过生产 “带病毒”的手机主板，非法控制全国范围内的老年机达 330 余万台，共计获取手机验证码 500 余万条，最终不法获利达到 790 余万元，受害老年人遍布全国 31 个省市，影响极其恶劣。

此外，公安部网安局官方微信近日也发布了一则重要提醒：你常使用的共享充电宝可能被植入木马程序，一旦插入手机，可能就会盗取你的个人信息。

据国内某互联网安全厂商发布的数据告显示，2019 年全年，安全大脑共截获移动端新增恶意程序样本约 180.9 万个，平均每天截获新增手机恶意程序样本约 0.5 万个。新增恶意程序类型主要为资费消耗，占比 46.8%；其次为隐私窃取（41.9%）、远程控制（5.0%）、流氓行为（4.6%）、恶意扣费（1.5%）、欺诈软件（0.1%）。

面对这些安全威胁，安全专家提示，用户首先需要用户提高安全意识，不要随意点击垃圾信息附带的链接，不要扫陌生的二维码，通过正规的手机 App 商店下载应用或插件，对于来历不明的软件最好不要随意安装。另外，当手机频繁卡顿或在没有使用情况下耗电量异常，此时最好可以使用安全类软件进行安全检测，以防 “木马病毒”。