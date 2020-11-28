手机从 “4G + 5G”到 “5G + 5G”，双卡双待进化很快

市场需求和国家 “新基建”政策的推动，2020 年中国 5G 网络建设正在进入爆发期。据专家预测，2020 年中国 5G 基站总规模可能会超过 60 万个，实现对国内地级市的覆盖。与此同时，5G 终端发展也非常快，市场上已经出现了 2000 元以内的 5G 手机，为 5G 手机的普及化奠定了基础。中国信息通信研究院最近发布的数据显示，2020 年前 5 个月，国内共推出了 81 款 5G 手机，5 月份国内 5G 手机销量占到同期手机总出货量的 46.3%，预计 2020 年 5G 手机的总出货量会超过 2 亿部。

纵观市场上现有的 5G 手机，支持 5G NSA/SA 两种模式已经是标配，对多频段的支持也越来越全面，只是在人们习以为常的双卡双待功能上，多数仅支持 “4G+5G”，显得有些过于保守。事实上，在今年 11 月 20 日发布的《中国移动 5G 手机产品白皮书》中，中国移动虽然提到了 “4G+5G”、“5G+5G”两种双卡模式，但是明确表示更推荐 “5G+5G”的双卡产品。显然，“4G+5G”只会是临时的过渡策略，5G 手机总的趋势必然是 “5G+5G”双卡双待。

不可或缺的双卡双待

双卡双待是指一部手机可以插两张 SIM 卡，同时使用两个号码。这项技术最早出现在 2006 年的中国，当时的中国联通手握 GSM、CDMA 两张移动通信网络，为了吸引用户选用 CDMA 业务，与一些手机厂商联合推出了可以同时插 GSM 和 CDMA 两张号卡的所谓 “双模双待”手机。

后来人们发现这项技术非常实用，一是一部手机能用两个号，省去了带两部手机的成本和麻烦；二是两个号可以各有各的使用场合，泾渭分明；三是新套餐优惠、旧号又不舍得丢弃，一部手机双卡双待无疑是最佳的解决方案。

于是，双卡双待功能就成了国内市场上手机的标配。当然，双卡双待早已不再是中国市场的专有特色，国外销售的手机也基本上都具备双卡双待功能。

目前双卡双待功能都需要芯片支持，所以市场上手机具备怎样的双卡双待功能，实际上是由手机芯片厂商决定的。现阶段主流芯片厂商推出的 5G SoC 芯片多支持 “4G+5G”双卡双待，包括高通的骁龙 865、骁龙 765G，华为的麒麟 990 5G、麒麟 985、麒麟 820，目前只有联发科的天玑 1000+、天玑 820、天玑 800U、天玑 700 等天玑系列 5G 芯片支持 “5G+5G”双卡双待。

“4G+5G”双卡双待，意味着手机只能为一张号卡接入 5G 业务，另一张号卡只能用 4G 业务，而 “5G+5G”则可以双卡都使用 5G 业务。在 5G 业务发展早期，很多地方都没有 5G 信号，“4G+5G”无疑是一种非常现实的对策，消费者基本上不会有什么顾虑。然而从国家对 “新基建”的支持力度以及运营商的积极动作来看，5G 网络的广泛覆盖预计在今明两年就能取得很大的成果，这就意味着 “4G+5G”会很快被淘汰，“5G+5G”才是大势所趋。

渐进式发展已成规律

在手机发展史上，“4G+5G”这样的过渡型双卡双待并 非孤例，事实上，每逢移动通信技术更新换代，都会出现跨代的双卡双待机型。比如在国内 3G 商用之初，转 3G 套餐必须更换 SIM 卡和手机，而 “2G+3G”双卡双待就让很多消费者既用上高品质的 3G 套餐，又可以继续使用旧的 2G 号卡。到了 4G 时代，双卡双待的内涵更加丰富，有 “2G+4G”、“3G+4G”等多种过渡方案，各有各的适用人群。这样看来，当前 5G 手机市场出现 “4G+5G”双卡双待唱主角并不令人意外。

之所以会出现过渡性的双卡双待功能，其中既有用户需求方面的因素，也有技术和成本方面的原因。

在技术方面，从 2G 到 3G、3G 到 4G 升级之初，手机芯片组的整体技术性能跟不上，做不到每个卡槽兼容两代号卡，只能是 “2G+3G”、“3G+4G”这样的组合式搭配。后来随着手机芯片组的技术不断改进，双卡双待全网通才成了市场的主流。从成本上看，过渡性的双卡双待芯片出现较早、成本较低，所以手机厂商也乐于用来设计新一代机型抢占市场。“4G+5G”手机的流行也是基于同样的理由。

不过过渡性的方案毕竟不能持久，能带给消费者更高自由度的 “5G+5G”才是大势所趋。事实上，支持双 5G 待机的芯片和手机已经上市在售了。市场上现有的 5G 手机多采用高通、华为的 5G SoC 芯片，所以只支持 “4G+5G”，而联发科从去年至今年陆续推出的天玑 5G 芯片大多支持 “5G+5G”双卡双待。可以预计，随着搭载联发科天玑芯片的终端规模化量产上市，2020 年下半年之后出现的 5G 手机也会越来越多地具备双 5G 功能。

双 5G 的优势

“5G+5G”双卡双待虽然出现在市场上比较晚，但一方面两张卡可以自由选择 4G 或 5G 业务，完全可以替代 “4G+5G”方案，另一方面双卡都能用 5G 业务，用户体验更好，因此丝毫不会影响其发展潜力。

比如国内三大运营商的 5G 建网重点区域存在差异，不同区域的 5G 信号质量会有高有低。用户可以购买不同运营商的号卡和 5G 套餐，哪家的信号强就换用哪家的 5G 号卡，随时随地都能获得最佳的 5G 体验。另外，4G 早期的语音电话只能退回到 2G/3G 承载，对用户体验的影响很大，后来运营商开始考虑在 4G 网络上直接提供质量有保障的语音业务 (VoLTE)，不过通话质量仍然不够好。5G 也在考虑同样的问题 (VoNR)，而且对语音通话的质量要求更高，因此双 5G 可以让两个号卡都用上高质量的 VoNR 服务，全面超越 “4G+5G”方案。

此外，5G 时代会有越来越多的行业寻求借助 5G 网络进行数字化转型，工业制造、城市管理、公共安全、园区巡查、物流运输、新闻传媒等等领域，可能会需要员工通过 5G 号卡来完成各种工作。与此同时，个人日常生活中浏览高清视频、做视频直播、体验 VR/AR 游戏等，也都需要高速 5G 网络，这些应用显然是不宜与工作内容混合在一起的。另一方面，随着 5G 与行业应用不断走向深度结合，一些行业的工作用 5G 号卡可能无法访问外部资源，个人的 5G 号卡也无法访问企业内部资源，这个时候，只有 “5G+5G”双卡双待才能让用户兼顾工作和生活。

如今通信技术的进步很快，5G R16 版本标准有望于近期确定，由此带来的 5G 网络低时延、高可靠性等特性会进一步激发各行各业应用创新的热情。在这样的大环境下，市场对性能、灵活性更强的 5G 终端的需求会越发紧迫，“4G+5G”显然无法适应新的形势。在《中国移动 5G 手机产品白皮书》中，明确建议重点发展双卡支持 NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM 的手机，这是来自运营商和市场的迫切需求。凭借诸多优势、超出一筹的性能，双 5G SoC 芯片和移动终端等产品必然会迅速占据市场主流。