买魅族 17 系列至高可省 550 元！魅族双 12 年终奖励计划开启

IT之家12月7日消息 众所周知，魅族 17 系列乃是魅族今年当家花旦，于今年 5 月 8 日正式发布，首发价 3699 元起，IT之家发现魅族现已开启双 12 年终活动。

近期魅族官方活动一览：

12 月 7 号在魅族官方商城购买 17 系列最高省 250 元，6 期免息；

12 月 7 号 - 8 号，在魅族京东官方旗舰店购买魅族 17 十七度灰 8+128G 版本和 魅族 17 Pro 乌金 12+256G 版本可省 500 元，在魅族苏宁官方旗舰店购买魅族 17 AG 梦幻独角兽可省 400 元，买魅族 17 Pro 天青色 12+256G 版本可省 550 元。

12 月 10 号 - 12 号，在魅族天猫官方旗舰店购买魅族 17 ，24 期免息；

此外，活动期间，用户若购买魅族配件产品最高可省 300 元，并可同时享受 12 期免息服务。

魅族 17 系列拥有较强的硬件配置（高通骁龙 865 平台 + LPDDR 5 运存 + UFS 3.1 闪存），加上最高 120Hz 的超高刷新率屏幕，给用户提供了旗舰级使用体验，同时得到了行业的高度评价与认可，包括优良设计奖、年度最佳 5G 手机奖等等。

值得一提的是，魅族 12.12 年终奖励计划中包括一项，参与魅族商城和魅族天猫、京东、苏宁官方旗舰店年终用户活动，可各奖励魅族 17 一台。

魅族 17 系列全系采用 Super AMOLED 显示屏，搭载骁龙 865 芯片，标配 LPDDR5 运存和 UFS 3.1 存储，内置 4500mAh 电池，支持 30W 快充，支持 27W 无线超充后置 6400 万全场景四摄，采用 6400W 全场景 AR 影像系统。