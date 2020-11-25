魅族 17 系列感恩节宠粉计划：11 月 30 日前购买 17 系列旗舰手机最高省 300 元，享 6 期免息

IT之家11月25日消息 今日魅族科技在微博宣布 2020 魅族 17 系列感恩季开幕。即日起至 11 月 30 日，在魅族官网以及魅族天猫官方旗舰店，购魅族 17 系列手机可享 6 期免息，最高可省300元。此外只要转发活动微博，在 11 月 26 日 - 12 月 3 日期间每天官方都会抽取 1 位魅友送福利，最高可得魅族 17 5G 旗舰手机。

魅族 17 系列手机作为今年的旗舰，于今年 5 月发布，全系配备 Super AMOLED 定制显示屏，采用骁龙 865 处理器 + UFS 3.1 存储方案。

IT之家了解到，魅族 17 内置 4500mAh 电池，支持 30W 快充，后置 6400W 万像素全场景四摄。魅族 17 Pro 则采用陶瓷机身设计，标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充、无线反充，采用 6400W 全场景 AR 影像系统。

根据活动海报，11 月 30 日当天，会抽取 1 位幸运魅友赠送魅族17 5G 旗舰手机。其它时间抽取的奖品有魅族 HD60 无线降噪耳机、魅族 POP2s 真无线耳机、魅族 HiFi 解码耳放、魅族防飞溅声波电动牙刷、Lifeme 双肩包、魅族超充 10000mAh 移动电源以及魅族 EP63NC 无线降噪耳机。