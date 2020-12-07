阿里与藏中电网联网工程正式投运，国家大电网完成覆盖大陆所有县域

IT之家 12 月 7 日消息 据国资小新、西藏日报报道，12 月 4 日，世界上海拔最高的输变电工程——阿里与藏中电网联网工程全面投入运行！这标志着西藏统一电网打通了 “最后一公里”，我国国家大电网也实现了大陆所有县域的全覆盖。
IT之家获悉，这是继青藏电力联网、川藏电力联网、藏中电力联网工程 3 条 “电力天路”之后，国家电网公司建成的又一项突破生命禁区、挑战生存极限的世界超高海拔、超大难度的输变电工程。
阿里与藏中电网联网工程总投资 74 亿元，2019 年 9 月开工建设。工程起于日喀则市桑珠孜区多林 220 千伏变电站，止于阿里地区噶尔县 220 千伏巴尔变电站，跨越西藏 2 个地市 10 个区县。
这项迄今为止世界海拔最高、运距最远、最具建设挑战性的 500 千伏输变电工程，创造很多奇迹。
2020 年 4 月 30 日，随着 12BN094 号铁塔顺利吊装，阿里与藏中电网联网工程绵延 500 千米的 120 基沼泽地铁塔全部组立完成。
2020 年 5 月 2 日，在海拔 5357 米的嘉措拉山上，工程建设者历时 50 多天组立完成 4R053 号铁塔——世界海拔最高的 500 千伏输电铁塔。
在海拔 4688 米，工程建设者建成世界海拔最高的 220 千伏变电站萨嘎变电站。
阿里与藏中电网联网工程是目前全国运用景观塔最多的超高压工程。采用先进的 “海拉瓦”技术，为线路的选线和变电站的选址提供信息化支持。采用了高颜值的藏式变电站和羊头塔型，在沿线铁塔上预留通信装置和光缆芯资源等安装接口。
科技创新上的 “首次”：
首次开展国内基于运行经验的超高海拔架空输电线路外绝缘配置值研究；
首次系统性开展富氧综合环境设计研究，科学确定 3000 米以上不同海拔高度建设相应富氧系统的行业标准；
首次运用铅炭电化学储能系统作为变电站应急电源；
全线 55% 采用机械化施工，开发具有针对性的小型化、模块化新型施工机具。