阿里与藏中电网联网工程正式投运，国家大电网完成覆盖大陆所有县域

IT之家 12 月 7 日消息 据国资小新、西藏日报报道，12 月 4 日，世界上海拔最高的输变电工程——阿里与藏中电网联网工程全面投入运行！这标志着西藏统一电网打通了 “最后一公里”，我国国家大电网也实现了大陆所有县域的全覆盖。

IT之家获悉，这是继青藏电力联网、川藏电力联网、藏中电力联网工程 3 条 “电力天路”之后，国家电网公司建成的又一项突破生命禁区、挑战生存极限的世界超高海拔、超大难度的输变电工程。

阿里与藏中电网联网工程总投资 74 亿元，2019 年 9 月开工建设。工程起于日喀则市桑珠孜区多林 220 千伏变电站，止于阿里地区噶尔县 220 千伏巴尔变电站，跨越西藏 2 个地市 10 个区县。

这项迄今为止世界海拔最高、运距最远、最具建设挑战性的 500 千伏输变电工程，创造很多奇迹。

2020 年 4 月 30 日，随着 12BN094 号铁塔顺利吊装，阿里与藏中电网联网工程绵延 500 千米的 120 基沼泽地铁塔全部组立完成。

2020 年 5 月 2 日，在海拔 5357 米的嘉措拉山上，工程建设者历时 50 多天组立完成 4R053 号铁塔——世界海拔最高的 500 千伏输电铁塔。

在海拔 4688 米，工程建设者建成世界海拔最高的 220 千伏变电站萨嘎变电站。

阿里与藏中电网联网工程是目前全国运用景观塔最多的超高压工程。采用先进的 “海拉瓦”技术，为线路的选线和变电站的选址提供信息化支持。采用了高颜值的藏式变电站和羊头塔型，在沿线铁塔上预留通信装置和光缆芯资源等安装接口。

科技创新上的 “首次”：