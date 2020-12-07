外媒：特斯拉对潜在合并持开放态度，戴姆勒将是最佳选择

12 月 7 日消息，据国外媒体报道，上周，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉对与另一家传统汽车制造商合并持开放态度。而外媒称，在市场上的传统汽车制造商中，戴姆勒将是最佳选择。

据悉，在上周参加一场活动时，马斯克被问到特斯拉是否会收购一家传统汽车制造商。当时，他表示：“我们绝对不会发起敌意收购，但如果有车企认为与特斯拉合并是个好主意的话，我们很乐意与其展开对话。”

外媒称，在市场上的传统汽车制造商中，没有哪家汽车制造商比戴姆勒更适合被特斯拉收购。戴姆勒被认为是特斯拉的绝佳对手，目前的市值为 740 亿美元。

那么收购戴姆勒将会给特斯拉带来什么好处呢？外媒称，戴姆勒有潜力将特斯拉的全球汽车产量提高近四倍，这可能有助于特斯拉在中国和欧洲进一步推进其电动汽车攻势。

外媒称，如果特斯拉收购一家汽车制造商，可能为其大规模生产汽车提供基础设施，也可能进一步加速其向可持续能源转型。

目前，特斯拉是世界上最有价值的汽车制造商，超过了每年生产更多汽车的竞争对手，该公司将于 12 月 21 日加入标普 500 指数。

今年以来，特斯拉的股价一路飙升，这使得该公司一跃成为世界上最有价值的公司之一。截至上个月，该公司的估值超过了所有传统汽车制造商（包括通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒）的估值之和。