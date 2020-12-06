特斯拉汽车 2020.48 软件版本更新：新增路口放大图、QQ 音乐随机播放、语音播报短信 ...

IT之家 12 月 6 日消息 特斯拉官方表示，在这个年末，特斯拉为大家带来了专为中国车主设计的功能更新。IT之家获悉，本次特斯拉 2020.48 版本带来了导航地图路口放大、QQ 音乐的随机播放和单曲循环、语音播报短信、动态制动灯、哨兵模式改进、TRAX v.02 等功能。

[导航地图路口放大]

为了更好适应中国高速路口和城市交叉路口，新版软件，在仪表组（Model S 和 Model X）和触摸屏（Model 3）上可以显示路口放大图，并有箭头指引车道方向。

如何设置：启用该功能前，需先下载 2020.48 版本地图。在车内屏幕开启导航功能，在交叉路口即可显示路口放大图。

[QQ 音乐的随机播放和单曲循环]

针对中国车主提出的流媒体平台功能需求，增加了 QQ 音乐随机播放功能。

如何设置：在 QQ 音乐页面，可选择随机播放、顺序播放及单曲循环播放。

[语音播报短信]

车辆会自动播放发送者的电话号码和信息内容，还可识别驾驶员语音，转换成短信回复文本。更方便行驶过程中收发短信内容。

如何设置： 请先点击触摸屏顶部的蓝牙图标，启用 “同步消息”。来短信时，使用方向盘右侧滚轮，按一下查看或录制短信，按两下关闭。

[动态制动灯]

当车辆行驶速度超过 50km/h 时，如果驾驶员实施紧急制动，制动灯会快速闪烁，危险警报灯会开启，以警示其他道路使用者您的车辆正在紧急降速。当车辆紧急制动至完全停稳，危险警报灯将会持续闪烁，您需手动按下危险警报灯的关闭按钮，或再次踩下加速踏板，危险警报灯才会关闭。

[哨兵模式改进]

哨兵模式警报状态触发时会在内部存储空间里储存一分钟左右的行车记录仪视频文件（不论是否插着 U 盘），这些文件可以通过行车记录仪查看器查看。文件将被保存一个月或在容量到达 200M 时被删除。

[TRAX v.02]

借助重新设计的 TRAX，只需点几下就可以创建音频作品。使用鼓机和乐器选择器可快速预览及混音，或使用新工具和音量控制键重新排序、循环播放及混音。

更多局部完善和问题修复

1、 格式化 U 盘选项将在安防警报起作用或检测到多个挂载设备时被禁用。

2、 增加客户可见警报：Tegra EMMC 内存不足的警报将向客户显示——中央显示器储存装置已降级。

3、 修复浏览器搜索框打字时出现重复文字的问题。

4、 根据相关法规规定，暂时关闭的行人警示功能将在下次激活驾驶挡时自动开启。

5、 根据相关法规规定，充电时在仪表板（SX）/ 触摸屏（M3）上添加了红色充电图标。

6、 修复网页浏览器白屏 / 不响应的问题。

7、 修复车辆休眠再唤醒后，保存的家庭 / 工作地址或导航历史记录丢失的问题。