特斯拉 Model 3 成 10 月份全球最畅销电动汽车，有望实现连续三年霸榜

专门追踪全球电动汽车销售情况的研究机构 EV Sales Blog 公布最新数据显示，在 10 月份的全球电动汽车销量中，特斯拉 Model 3 是世界上最畅销的电动汽车，Model Y 跨界车的销量超过大众 ID.3。

图 1：特斯拉 Model 3 成 10 月份电动汽车销售 “月度冠军”

Model 3 始终是 2020 年世界上最受欢迎的电动汽车。今年到目前为止，特斯拉已经售出了约 26.1 万辆 Model 3，在全球电动汽车市场占据了 12% 的巨大份额。紧随其后的是雷诺佐伊 (Zoe)，销量为 74124 辆，所占市场份额仅为 3%。

特斯拉 Model 3 有望连续第三年在世界最畅销电动汽车排名中占据榜首地位。在 2018 年和 2019 年，这款大众电动车行也处于领跑位置。

除了 Model 3 的主导地位，特斯拉对 Model Y 的预测即将成为现实。该公司首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾表示，他相信 Model Y 最终会在受欢迎程度上超过 Model 3。尽管这款跨界车只在美国加州弗里蒙特的生产厂生产，但它已经成功跻身畅销榜前三名，超过了大众的 ID.3。

据 EV Sales Blog 统计的数据显示，Model Y 在 10 月份售出 10602 辆，而 ID.3 销量为 10584 辆。Model Y 和 ID.3 属于不同的细分市场，前者属于跨界车，而 ID.3 是掀背车。不幸的是，大众的销量可能会受到 ID.3 软件问题的影响。这家德国汽车制造商已经做了很多工作来解决这些问题，而且正取得成效。

尽管如此，Model Y 仍有潜力成为真正的市场颠覆者，因为其深受欢迎的车身风格显得设计更为流畅，不像传统的 SUV 那样笨重，但仍为车主提供了足够的货运空间来运输行李或大型杂货等物品。

这是 Model Y 连续第二个月获得 “季军”位置，这款跨界车和 ID.3 之间的竞争总体上仍非常激烈，双方 10 月份的销量仅相差 18 辆。

随着今年特斯拉 Model 3 占据主导地位，这可能预示着 Model Y 即将大规模投入市场。这款跨界车非常受欢迎，因为其用途更广泛。马斯克预测，随着特斯拉提高在中国和德国工厂的产量，Model Y 在未来 1 年的销量可能会超过其他兄弟车型。