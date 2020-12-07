阿里文娱电影演出宣布成立现场服务品牌 “淘麦郎”

继推出 “可能制造”全新自制内容厂牌后，阿里文娱电影演出又公布新一轮战略升级。12 月 7 日，阿里文娱电影演出宣布正式成立现场服务品牌 “淘麦郎”，明确现场服务将作为影演的护城河业务重点推进，未来，将依托专业化团队、标准化体系、数字化服务为行业合作伙伴提供票务 + 现场一体化解决方案，为用户营造更加安全、便捷的观演环境。

阿里文娱电影演出业务副总裁何弭透露，淘麦郎重点聚焦三个方面，第一，影演现场服务专业化建设，特别是推进大型演出现场服务的标准化运作，推动行业提效降本；第二，“产销换验”标准化建设，形成行业通用一站式票务 + 现场解决方案；第三，搭建协同场景智能新基建，不断在现场投入应用创新的场景和硬件，打造极致产品和服务体验。“我们的目标是成为中国最专业的现场服务品牌，不断引领行业的创新发展”

淘麦郎前身为大麦现场服务板块，成立于 2004 年，至今已有 16 年现场服务经验。数据显示，2017-2019 年，大麦现场服务板块年均承接演出 3 万场，年均服务观演用户 3000 万人次。每年服务 1 万 - 30 万人次以上的大型演出赛事多达 3000 余个，其中包括张学友巡演、周杰伦巡演、五月天巡演、华晨宇巡演、ChinaJoy、篮球世界杯等多个头部演出项目。