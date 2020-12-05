江苏交通一卡通：下一步将推进与三星、魅族等手机的合作

IT之家12月5日消息 江苏交通一卡通官方公告：下一步，平台还将继续推进与华米手环和三星、 魅族等品牌手机的合作，不断扩大移动支付产品的覆盖面。

IT之家了解到，江苏交通一卡通已实现在华为、vivo、OPPO、小米和 iPhone 等主流品牌手机、手环线上发行 NFC 交通卡的功能。

官方表示，随着在 Apple Pay 南京、常州、苏州卡的上线，江苏省移动支付平台将尽快实现社会保障卡加载交通出行、旅游、文化等公共服务功能，拓展交通一卡通应用领域

值得一提的是，目前 iPhone 和 Apple Watch 用户可享受 “江苏交通一卡通 • 金陵通”、“江苏交通一卡通 • 常州”、“江苏交通一卡通 • 苏州”三卡免费开卡活动。

华为用户可享受 “江苏交通一卡通 • 金陵通” 0 元开卡 ;“江苏交通一卡通 • 无锡”、“江苏交通一卡通 • 常州” 8.8 元开卡；“江苏交通一卡通 • 盐城”、“江苏交通一卡通 • 宿迁” 9.9 元开卡；“江苏交通一卡通 • 淮安”、“江苏交通一卡通 • 扬州” 10 元开卡活动。

小米用户可享受 “江苏交通一卡通 • 苏州”：享 0 元开卡；“江苏交通一卡通 • 金陵通”、“江苏交通一卡通 • 盐城” 9.9 元开卡；“江苏交通一卡通 • 无锡”、“江苏交通一卡通 • 常州” 8.8 元开卡；“江苏交通一卡通 • 淮安”、“江苏交通一卡通 • 扬州” 10 元开卡活动。

vivo 用户可享受 “江苏交通一卡通 • 金陵通”、江苏交通一卡通 • 苏州”、“江苏交通一卡通 • 盐城”、“江苏交通一卡通 • 宿迁” 9.9 元开卡；“江苏交通一卡通 • 无锡”、“江苏交通一卡通 • 常州” 8.8 元开卡；“江苏交通一卡通 • 淮安”、“江苏交通一卡通 • 扬州” 10 元开卡活动。

OPPO 用户可享受 “江苏交通一卡通 • 常州” 8.8 元开卡；“江苏交通一卡通 • 盐城” 9.9 元开卡活动。