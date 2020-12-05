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江苏交通一卡通：下一步将推进与三星、魅族等手机的合作

2020/12/5 14:36:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月5日消息 江苏交通一卡通官方公告：下一步，平台还将继续推进与华米手环和三星、 魅族等品牌手机的合作，不断扩大移动支付产品的覆盖面。

IT之家了解到，江苏交通一卡通已实现在华为、vivo、OPPO、小米和 iPhone 等主流品牌手机、手环线上发行 NFC 交通卡的功能。

官方表示，随着在 Apple Pay 南京、常州、苏州卡的上线，江苏省移动支付平台将尽快实现社会保障卡加载交通出行、旅游、文化等公共服务功能，拓展交通一卡通应用领域

值得一提的是，目前 iPhone 和 Apple Watch 用户可享受 “江苏交通一卡通 • 金陵通”、“江苏交通一卡通 • 常州”、“江苏交通一卡通 • 苏州”三卡免费开卡活动。

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关键词：三星手机

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