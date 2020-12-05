vivo Y52s 5G 手机曝光：搭载天玑 720 5G 芯片，售价 1998 元

IT之家12月5日消息 中国电信天翼终端信息平台于 12 月 3 日展现了 vivo 即将发布的新机 Y52s，该机型将搭载后置双摄、天玑 720 5G 芯片，内存容量 8G，ROM 为 128G，售价 1998 元。但是该手机未正式发布，不能确定这些信息的真实性。

vivo Y52s 采用水滴全面屏设计，分辨率为 2408×1080。电池容量为 4910mAh，产品尺寸为164.15×75.35×8.40mm，重量 185.5g，在目前的手机中比较适中。

根据侧面照片可见，该手机具有 3.5mm 耳机插口，底部为 Type-C 充电口，仅支持 USB 2.0。侧面有着指纹识别模块，摄像头部分微微凸起。

从电信天翼产品信息平台可以了解到，vivo Y52s 后置摄像头采用 4800 万像素主摄以及 200 万像素的辅助摄像头，目前不知道用途；前置摄像头为 800 万像素。该手机上市将搭载的系统版本为 Android 10。

据IT之家了解，该手机搭载的联发科天玑 720 5G 芯片，采用 7nm 制程，拥有 2×2.0GHz A76 核心、6×2.0GHz A55 核心，GPU 为 Mali-G57 MC3。值得注意的是，该处理器支持最新的 UFS 2.2 闪存，此前在红米 Note 9 5G 手机上首发，写入速度相比 UFS 2.1 大幅提升，但是目前尚不清楚 vivo Y52s 是否采用 UFS 2.2 闪存。