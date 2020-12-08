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特斯拉市值突破 6000 亿美元创新高，分析师预计三年内可再涨 300%

2020/12/8 6:09:26 来源：新浪科技 作者：- 责编：问舟
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北京时间 12 月 8 日凌晨消息，周一收盘，特斯拉股价报 641.76 美元，涨幅 7.13%，创历史新高，总市值突破 6000 亿美元大关。

Loup Ventures 资深科技分析师 Gene Munster 周一表示，特斯拉的股价在未来三年内可能会再上涨 300%，达到 2500 美元，从而使其市值超过 2 万亿美元。在美国上市的公司中，只有苹果公司超过了这个数字。

令据报道，10 月份的全球电动汽车销售统计数据显示，特斯拉 Model 3 是 10 月份最热门的电动汽车，而 Model Y 则超过了大众旗下的 ID.3。

自 2020 年以来，Model 3 一直是全球最受欢迎的电动汽车。今年到目前为止，特斯拉已经售出了 26.1 万辆 Model 3，在全球电动汽车市场占据 12% 的份额。排名第二位的是雷诺 Zoe，销量为 74124 辆，市场份额仅为 3%。

特斯拉有望凭借 Model 3 连续第三年排名全球第一。2018 年和 2019 年，全球排名第一的电动汽车也是特斯拉旗下的大众市场轿车。

除了 Model 3 的领先地位之外，特斯拉对 Model Y 的预期也逐步成为现实。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾表示，他相信 Model Y 最终会比 Model 3 更加热门。尽管这款车型只在加州弗雷蒙工厂生产，但已经成功进入了销量前三名，超过了大众 ID.3。

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关键词：特斯拉

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