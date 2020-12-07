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特斯拉法律顾问回应二手车欺诈案件：没有欺诈情形，将提起上诉

2020/12/7 16:39:24 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月7日消息 据新京报微博栏目 @紧急呼叫 报道，特斯拉高级法律顾问在接受新京报 12 月 6 日的采访时表示，特斯拉不服从 12 月 4 日天津车主起诉特斯拉欺诈案的一审判决，将提起上诉。这名法律顾问表示，“我们非常确信我们在这个案子中没有任何欺诈的情形。”

▲Model S 车身结构图 | 图片来自特斯拉

IT之家此前曾报道，天津车主韩潮在特斯拉官方网站购买特斯拉官方认证的 P85 Model S 二手轿车，购买之前销售告知特斯拉认证车不存在重大事故，水泡，火烧，结构性损伤。但经过车主检测后该车辆 C 柱及后翼子板有切割焊接。法院判决书表示，特斯拉公司仅告知 “车辆不存在结构性损伤”，未达到应有的信息披露程度。

特斯拉 高级法律顾问在采访中表示。车主此前发生过轻微剐蹭事故，但由于特斯拉轿车采用全铝车身，没法按照一般的铁皮车身那样复原，按照特斯拉官方维修手册需要将板子拆下，更换新的上去。

车主从 2019 年 8 月维权至今，终在今年 12 月 4 日一审获得胜诉。北京市大兴区人民法院民事判决书显示，特斯拉在一审中被判退一赔三。最终，大兴区人民法院判定，撤销韩潮与特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司签订的《二手车订购协议》。合同撤销后，特斯拉公司应向韩潮退还 379700 元购车款，并依照《消费者权益保护法》规定赔偿 1139100 元。

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关键词：特斯拉

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