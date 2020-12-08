Python 3.9.1 rc1 发布：适配苹果 M1 、macOS 11 Big Sur，放弃支持 Windows 7

IT之家12月8日消息 近期，Python 3.9的第一个维护版本候选版本发布。

IT之家获悉，Python 3.9.1rc1 是 Python 编程语言最新的主要版本，它包含了许多新特性和优化。从3.9.0开始，已经做了240 项改动，这是一个很大的数量。相比之下，3.8.1 rc1 自 3.8.0 以来只有168 次提交。

Python 3.9.1 rc1 是第一个支持 macOS 11 Big Sur 的 Python 版本。通过Xcode 11及以后的版本，现在可以构建在Apple Silicon（M1芯片等）上工作的“Universal 2”二进制文件。其提供了这样一个安装程序作为macosx11.0变体。这个安装程序可以部署到旧版本，测试到OS X 10.9。由于正在等待pip的更新版本，目前请将macosx11.0安装程序视为实验性版本。

这是第一个在 Windows 上默认使用 64 位安装程序的 Python 版本。安装程序现在也主动禁止在 Windows 7 上安装。Python 3.9 与不支持的 Windows 版本不兼容。

相关链接：https://www.python.org/downloads/release/python-391rc1/