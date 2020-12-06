新跑分：苹果 M1 运行 Win10 速度比微软 Surface Pro X 快近 2 倍

IT之家 12 月 6 日消息 最新的基准测试结果显示，苹果 M1 运行 “Windows 10 on ARM”的速度比微软自家的硬件快了近 2 倍。基准测试显示，苹果 M1 上的 Windows 10 比 Surface Pro X 快得多，Surface Pro X 原生运行该操作系统，并配备了基于骁龙 8cx 的处理器。

微软为 ARM 驱动的设备开发了 Windows 10，从技术上讲，该操作系统应该也能在苹果 M1 硬件上运行，但这取决于微软。

IT之家上周曾报道，有开发者已经成功地在苹果 M1 上运行了 Windows 10 on ARM，新版本的启动器使用开源虚拟化技术在苹果硬件上运行 Windows 10，结果比预期的要好很多。

在 Geekbench 上，苹果 M1 Mac 在多核测试中的基准测试结果比 Surface Pro X 高出 2000 多分。搭载 Windows 10 ARM 的苹果 Mac mini 在 Geekbench 上得到了近 5450 分，而 Surface Pro X 则为 3113 分。

IT之家了解到，微软目前不允许其 ARM 版本的 Windows 10 被苹果使用，开发者通过虚拟化运行该操作系统来获得跑分。

高通也对这些报道做出了回应，并承诺未来的骁龙一代会更好。高通表示，其正在研发 “在市场上具有竞争力”的设备，每年都会进行性能升级。