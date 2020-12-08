各国争相布局 6G，真正落地需十年时间

关于 “现在谈 6G 是否为时过早”这个话题早已不再是什么新鲜事。

近两年，随着 5G 的逐渐普及和商用进程的加快，关于 6G 的探索和讨论也开始成为业界谈论的焦点，6G 时不时的会出现在各大论坛上，出现在各大企业的布局中，这在 5G 尚未完全铺开的当下，确实引来了部分质疑：5G 未至，研究 6G 是不是有点太早了？

答案是：并不早！古人云：“居安思危，思则有备，有备无患。”从技术角度而言亦是如此。我国通信技术经历了从 1G 落后、2G 追随、3G 突破、4G 同步到 5G 引领，之所以能一步一步实现赶超，得益于我国技术上的不断创新，也多亏了未雨绸缪的提前布局，投入越早，越容易获得话语权。

众所周知，通信技术每十年一个周期，当下是 5G 商业化的起步阶段，同时也是准备 6G 的最佳时间，这点从世界各国对 6G 的反应中可以得到佐证，美国、日本、韩国、俄罗斯等相关机构都已启动了 6G 的研究。

中国方面，2018 年工信部就透漏已开始着手研究 6G 技术。2019 年 11 月，工信部、科技部等启动了我国第六代移动通信技术研发工作，6G 技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国 6G 技术研发工作正式启动。

短短一年时间，我国在 6G 研究方面取得了非常大的进展。11 月初，全球首颗 6G 试验卫星 “电子科技大学号”（星时代 - 12 / 天雁 05）搭载长征六号遥三运载火箭在太原卫星发射中心成功升空，宣示了我国在 6G 研究方面已经取得了突破性进展。除此之外，我国众多的企业包括三大运营商、华为、中兴、vivo 等也已在进行 6G 的研发当中。

值得注意的是，虽然 6G 早已开始布局，但仍旧处于探索阶段，存在一定的技术挑战等，真正落地并不会太快，需要经历长时间的发展期。

各国已开始争相布局

毫无疑问，过去几十年，由通信技术更迭引发的科技革命告诉我们，前沿科技的研究赶早不赶晚。因此，在 6G 领域，各国及各大科技巨头均已争相布局。

欧盟企业技术平台 NetWorld2020 在 2018 年 9 月发布了《下一代因特网中的智能网络》白皮书。在此基础上，欧盟将在 2020 年第三季度制定 2021—2027 年产学研框架项目下的 6G 战略研究与创新议程（SRIA）与战略开发技术（SDA），并在 2021 年第一季度暨世界移动通信大会上正式成立欧盟 6G 伙伴合作项目，在 2021 年 4 月开始执行第一批 6G 智能网络服务产学研框架项目。

美国联邦通信委员会（FCC）在 2018 年启动了 95 GHz～3 THz 频率范围的太赫兹频谱新服务研究工作，从 2019 年 6 月开始发放为期 10 年、可销售网络服务的试验频谱许可。美国电信行业解决方案联盟（ATIS）在 2020 年 5 月 19 日发布了 6G 行动倡议书，建议政府在 6G 核心技术突破上投入额外研发资金，鼓励政府与企业积极参与制定国家频谱政策。不久前，（ATIS）宣布，苹果已经加入了其 “Next G（下一个 G）”联盟，其它成员还包括 Charter，思科，谷歌，惠普，英特尔，LG，Mavenir，MITRE 和 VMware 等。

日本政府将在 2020 年夏季发布 6G 无线通信网络研究战略。韩国政府电子与电信研究所（ETRI）在 2019 年 6 月与芬兰奥鲁大学签订了 6G 网络合作研究协议；三星自 2019 年开始重点研究 6G、人工智能与机器人技术；LG 在 2019 年 1 月与韩国科学技术研究所（KAIST）合作建立了 6G 研究中心；SKT 与厂家联合研究 6G 关键性能指标与商务需求。

中国国工业和信息化部牵头在 2019 年 6 月成立了 6G 推进组（包含需求、频谱、网络、无线技术、标准与国际合作等 5 个工作组），开展 6G 标准的可行性研究，并计划在 2019—2023 年完成 6G 业务、愿景与使能技术的研究与验证工作。中国科学技术部牵头在 2019 年 11 月启动了由 37 家产学研机构参与的 6G 技术研发推进组，开展 6G 需求、结构与使能技术的产学研合作项目。

值得一提的是，尽管众多国家都已在 6G 领域有所图谋，但大部分都还没在 5G 技术上站稳脚跟，试图越过 5G 直接在 6G 领域获得先机。但多数专家认为 “基本不太可能”，因为从第一代移动通信技术（1G）开始，每一代移动通信技术发展都要依托前一代核心技术的演进，并引入新兴的革命性技术。

“6G 研发不是纸上谈兵不能空有其表，发展 6G 更不能跳过 5G，需要 5G 技术打好 “地基”。”在这个过程中，中国每一步都走的比较稳当，目前，中国在 5G 技术上已经取得领先优势，华为掌握 3147 项 5G 必要标准专利，雄踞全球市场第一位，并且在研发 5G 的同时就已开启了 6G 的研发，有极大可能也成为 6G 赛道上的领跑者。

6G 十年后投入使用

华为 CEO 任正非曾公开表示，华为研发 6G 技术已经有 3-5 年的时间。6G 主要是带宽更宽了，但是覆盖能力不够，它是毫米波，覆盖距离比较短，这有赖于传播技术中的理论突破、技术突破。“从目前来看，6G 十年以后才会开始投入使用。”任正非表示。

华为消费者业务 CEO 余承东也曾在接受采访时表示，6G 在面向用户方面的服务主要是 IoT 物联网、自动驾驶以及智能化工厂等领域，但想要实现 6G 的商用化，首先要完成的是对 6G 相关行业标准的制定，而制定相关标准也同样需要很长时间的时间。

“大概到 2023 年业界会对 6G 的指标和方向确定，然后再深入的研发探讨，甚至开发一些原理性样机，在 2025 年的时候启动 6G 标准的制定，2028 年则形成第一个标准版本，也会有相应的端到端原型机测试验证，然后 2030 年正式商用。”vivo 通信研究院院长秦飞对于 6G 也发表过自己的一些看法。

此外，中兴通讯总裁徐子阳也透露，中兴通讯也早已开始着手研发下一代的 6G 技术。“我们预计 6G 的商业模式会在 2030 年后才能出来，这 10 年时间内我们会默默地开始做各种各样的积累。”

从众多企业对于 6G 的判断来看，目前 6G 研究确实还处于初级阶段，整个产业还在持续不断的推进过程中。10 年时间不长不短，这个过程中，业界对于 6G 的谈论和成果展示，或许只是微小的进展，但，我们需要有耐心，去迎接更加震撼的 6G 世界。