诺基亚将领导欧盟旗舰 6G 研究项目

欧盟委员会（EC）任命诺基亚监督 Hexa-X，这是一项旗舰 6G 研究项目，旨在推动欧洲大陆围绕该技术的开发工作。

诺基亚在一份声明中表示，它将担任 Hexa-X 的项目领导者，该项目在 “地平线 2020”研究和创新计划下获得了欧盟委员会的资助。

诺基亚解释说，项目的目标是创建独特的用例和场景、开发基础技术，并为 “整合了关键 6G 技术使能因素的智能网络结构”定义新的架构。

它还旨在将欧洲主要的行业利益相关者聚集到一起，通过网络供应商、运营商、垂直行业企业、技术提供商和欧洲通信研究机构的参与，来推进该技术的发展。

其中包括同行爱立信，以及 Orange、意大利电信和西班牙电信等运营商。

该项目将于 2021 年 1 月 1 日启动，计划持续两年半。

诺基亚强调了其在前几代移动通信商业化方面的工作，其中行业研究部门诺基亚贝尔实验室在 4G 和 5G 的发展中起到了关键作用。

这家芬兰供应商补充道，它希望 6G 能够在 2030 年实现商用，继每一代移动通信技术的 10 年周期之后，并且这与其他行业参与者在 10 月份的 6G 研讨会上的预测相一致。

诺基亚贝尔实验室接入及终端研究主管彼得 · 维特（Peter Vetter）指出，“随着新标准的发布，5G 仍有很多创新”，但该公司已经在其实验室中探索 6G。

“在 6G 时代，我们将看到应用程序不仅将把人与机器连接起来，还将把人与数据世界连接起来。”他说道。