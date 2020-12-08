惠普新笔记本将采用 Tile 追踪技术，可随时定位你的电脑

12 月 8 日早间消息，今年早些时候惠普宣布与 Tile（蓝牙追踪技术公司）合作，确保配备英特尔硬件的笔记本电脑在丢失之后将更容易跟踪。现在，惠普宣布，这项技术即将应用在惠普新款笔记本电脑中。

在今年 5 月，Tile 和英特尔宣布，Tile 将把自家的跟踪技术引入笔记本电脑，帮助用户找到它遗落或被盗的 PC 产品。这次惠普的新品算是首批采用 Tile 技术的笔记本产品。

Tile 首席执行官 CJ Prober 表示，Tile 技术是一个预装的软件解决方案，不需要额外的硬件，所以更加方便和使用。要激活笔记本电脑的追踪功能，必须通过 Tile Windows 10 应用程序启用该技术。然后，用户可以使用 Tile 移动应用来定位丢失的机器，即使它们处于睡眠、休眠或软关机模式。

不过任何事物都是有两面性的，虽然这项追踪功能会受到个人和企业欢迎，但这样意味着你的定位随时会被相关技术人员掌握。

采用 Tile 技术的新笔记本电脑包括惠普 EliteBook 800 G8 系列（EliteBook x360 830、830、840 和 850）和 ZBook Firefly G8 移动工作站。新品将于本月上市。