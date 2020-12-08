威马汽车第三款全新智能纯电动 SUV 发布：搭载 7nm 高通 8155 芯片，特定场景下具备 L4 级别自动驾驶

IT之家12月8日消息 在百度 “2020 Apollo 生态大会”上，威马汽车第三款全新智能纯电动 SUV 亮相！新车由威马汽车深度联手百度 Apollo 平台开发打造，采用全新电气电子架构，将率先搭载全球首个 “云端智能无人泊车系统”（Cloud AVP），在特定场景下具备 L4 级别自动驾驶能力，新车计划于 2021 年发售。

官方介绍，威马新车型率先搭载 “云端智能无人泊车系统”，可通过人性化的 UI 触控界面让 Apollo 系统快速记忆与识别道路并上传云端，当云端完成计算并下发，即可完成在无人干预情况下的自动驾驶、躲避障碍物、车位智能搜索和自主泊入、泊出等功能，实现停车场景下的 L4 级无人驾驶——只需把车停在停车场入口，车辆会在无人状态下自动驶入并寻找可泊入车位。测试车辆已经在百度园区投入试运营，2021 年将随威马全新车型首发亮相。

停车场景下的 L4 级无人驾驶功能演示：

IT之家获悉，全车采用威马汽车全新电子电气架构，硬件层面搭载了首款 7 nm制程工艺车规级高通 8155 芯片、5G 基带及自研的自动驾驶域控制器，部署 22 个传感器，包含 5 个 77GHz 毫米波雷达、5 个摄像头及 12 个超声波雷达。

在软件定义硬件的趋势下，威马家族新成员实现更强大的 OTA 升级能力。未来，威马还会继续与百度深度合作，合力拓展 Apollo 生态，开放道路 L3 级别自动驾驶等功能，将有机会在明年通过 OTA 方式与大家见面。