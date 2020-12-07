无需充电的电动汽车问世：续航近 1610 公里，只需 17 万元起

IT之家 12 月 7 日消息 曾于 2011 年关闭的 Aptera 公司带着新的太阳能电动车回归，声称该车永远不需要充电 , 而且其顶级车型电池容量为 100 千瓦时，拥有高达 1000 英里（近 1610 公里）的续航里程。

Aptera 新的电动三轮车有一个太阳能顶，每天可以提供高达 45 英里（约 72 公里）的续航。

“有了 Aptera 的永不充电技术，你就会被太阳的力量所驱动。我们的内置太阳能板能让电池组保持满载，想去哪里，就去哪里。”Aptera 联合创始人 Chris Anthony 在一份新闻稿中说，“Never Charge 内置在每一辆 Aptera 中，旨在收集足够的阳光，在大多数地区每年能行驶超过 11000 英里（约 17702 公里）。”

根据图片和规格表，该车曲线优美，重量轻，其阻力系数仅为 0.13（作为对比，特斯拉的 Model 3 的阻力系数为 0.23，大众汽车的 ID 4 电动 SUV 为 0.28）。前轮驱动的车型从零到 60 英里 / 小时的加速时间为 5.5 秒，三轮驱动车型可以在 3.5 秒内达到 60 英里 / 小时。

Aptera 的 Paradigm 和 Paradigm Plus 车型现已开放预订，可退还 100 美元定金。价格将在 25,900 美元（约 17 万元）至 46,000 美元（约 30 万元）之间，预计将在 2021 年交付。

IT之家了解到，在 2011 年，Aptera 就因无法获得 1.5 亿美元的贷款来生产其 Aptera 2e 而关闭，该车还获得了美国能源部的认证。