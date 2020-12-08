华为 MateStation B515 商用台式机正式发布：高配 AMD 锐龙 7 4700G 处理器，23.8 英寸护眼屏，多屏协同

IT之家 12 月 8 日消息 华为正式发布 HUAWEI MateStation B515 商用台式机，采用小机箱设计，搭载了新一代 8 核 7nm AMD 锐龙处理 AMD 4000G 系列，集成显卡 Radeon Graphics，内存为 8GB/16GB DDR4。搭载配备华为智慧键鼠套装，可以配合华为手机、平板、笔记本等智能产品的分享功能。

华为 MateStation B515 在外观设计上整体采用新中式格栅元素面板，细腻亚光黑配色，整机看上去很有商务气息。采用 8L 精巧机身，比传统台式机机身节省 2/3 的空间。

散热方面，华为 MateStation B515 搭载高效静音散热系统，配备智能温控系统，可随器件温度变化自动调节风速，而静音风扇和峡谷式风道设计则能够使内部器件快速降温，协助处理器发挥更强的性能。

IT之家获悉，华为 MateStation B515 还配备一块 23.8 英寸分辨率 1920x1080 全高清护眼显示屏，支持科学护眼，通过德国莱茵 TÜV 国际认证。该显示屏边框采用三微边一体化设计，拥有 90% 的屏占比。

华为 MateStation B515 配备窄边框、超薄设计金属质感键盘，具有 2.5mm 键程剪式按键，16.05mm 大键帽。

华为 MateStation B515 键盘内置 NFC，智能手机轻碰键盘右侧 shift 键区域即可与电脑相连，无需数据线就能传输文件。手机与电脑建立连接之后，电脑可以多窗口操作手机，最多支持 3 个多窗口运行。键盘还支持将指纹开机键合二为一，轻轻一按就可同步指纹安全解锁。

华为 MateStation B515 配备 Windows 10 家庭版系统，可选 AMD 锐龙 5 4600G 或 AMD 锐龙 7 4700G 处理器，内置 Radeon Graphics 集成显卡，没有标配独立显卡，但用户可以自行升级为高性能独立显卡。

华为 MateStation B515 配备 8GB / 16GB DDR4 3200 MHz 内存。硬盘方面有 1TB 机械硬盘、256GB/512GB 固态硬盘可选。可扩展 SSD 和 DDR4 双通道内存。

华为 Matestation B515 拥有多个丰富接口。前置主流 USB-C 接口，在开机状态下支持 9V/2A 手机快充，后置 RJ45、USB、HDMI、VGA 串口，更有 2x2 双天线 WIFI 和蓝牙 BT5.0，无需网线即可直接连接 WiFi。

华为 MateStation B515 主要面向企业客户，未面向消费者市场公布售价。