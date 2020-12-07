韩媒：华为手机被限，三星在中国也艰难

12 月 7 日，华为智能手机业务因美国限制而受到很大影响，三星希望趁机抢占更多华为占据的市场份额。然而行业分析师表示，三星在华业务依然将面临激烈竞争，包括来自小米、OPPO 和 vivo 等本土智能手机巨头的狙击。

由于美国以危及国家安全为由，禁止供应商在未经事先批准的情况下向华为提供使用美国设备、软件或设计制造的零部件，致使华为业务受到影响。行业分析师表示，华为预计 2021 年智能手机销量约为 1.1 亿部，比 2020 年下降约 42%。

由于受到持续的限制，华为决定出售其智能手机品牌荣耀，该品牌主要生产针对年轻消费者的智能手机。

市场研究机构 TrendForce 公布的数据显示，2021 年全球智能手机销量有望同比增长 9%，达到 13.6 亿部，这要归功于新冠肺炎疫情封锁措施的逐步取消以及被压抑的需求。三星试图最早在明年 1 月发布其高端智能手机 Galaxy S 系列以抢占先机，之前该款设备通常在 3 月份推出。

尤金投资证券公司 (Eugene Investment&Securities)分析师表示：“对于三星来说，华为市场份额减少是个机遇，三星预计将灵活地为增加其智能手机出货量做准备。Galaxy S21 和 2021 年款 Galaxy A 系列预计将在明年第一季度提前发布，这两款手机配备了四到五个摄像头。”该公司预计，三星智能手机的销量将在 2021 年同比增长 17%，达到 3.1 亿部左右。

由于新冠肺炎疫情暴发以及随之而来的全球封锁措施，三星智能手机业务在今年上半年陷入举步维艰的困境。但据 TrendForce 称，这家韩国科技巨头第三季度智能手机销量约为 7800 万部，季度环比增长近 42%。不过，由于欧洲和北美假期抢购活动结束，以及来自新款 iPhone 的竞争，三星第四季度的智能手机销量将降至 6200 万部左右。

为了增强在高端智能手机领域的地位，三星预计明年还将增加 Galaxy Z Fold 和 Galaxy Z Flip 等可折叠智能手机的销量。