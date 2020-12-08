Facebook 高管：计划明年推出数字货币 Diem 和数字钱包 Novi

据报道，Facebook 金融部门 “Facebook Financial”（“F2”）主管大卫 · 马库斯（David Marcus）日前表示，希望 Facebook 支持的数字加密货币 “Diem”和数字钱包 “Novi”都将于明年正式推出。

马库斯周一出席了 “新加坡金融科技嘉年华”（Singapore Fintech Festival）盛会，期间他在回答有关 “金融服务业未来一年最大变化”的问题时表示：“我希望我们能参与到 Novi 和 Diem 的推广中，它们将在 2021 年迎来重大变化，目前我们仍在等待监管部门的批准。”

去年 6 月，Facebook 发布了名为 “Libra”的数字加密货币。Libra 原计划于今年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。但随后，全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对 Libra 提出了质疑，并列出了与 Libra 有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。由于上述种种担忧，到目前为止 Libra 尚未正式推出。

本月初，Facebook 将 “Libra”更名为 “Diem”。同时，负责推出和运营这款数字加密货币的 “Libra 协会”也更名为 “Diem 协会”。报道称，此次更名是为了强调该项目的独立性，从而获得监管部门的批准。

马库斯希望监管机构能给 Diem 和 Novi 一个机会。他说：“我认为，我们所要求的不只是简单的信任，至少对公众是有利的。”马库斯还称，Facebook 本可以 “以封闭的方式”打造这种数字加密货币，而且只向 WhatsApp 和 Messenger 两款应用的用户开放。

但 Facebook 并没有这样做，而是组建了 “Diem 协会”（原 Libra 协会），由 Mastercard、Visa、PayPal、eBay、Lyft 和 Uber 等数十家公司组成，负责这款数字加密货币的运营和管理。

马库斯称：“我认为，在近代史上，很难再找到任何一家这样做的公司，他们真的在做一些事情，投入了大量的资源，然后放弃我们的权力，努力使它成为尽可能开放的生态系统。“

“我认为，我们所做的所有这些事情，从我们的意图和计划要做的角度讲，我们至少是无罪的。”

报道还称，Facebook 拟加速推出 Diem 和 Novi 之际，正值各国央行也在探索自己的数字货币。例如，中国已经启动了数字人民币的试点测试。