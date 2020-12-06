过去一月扎克伯格卖出价值 2.8 亿美元的 Facebook 股票，每天入账 1210 万美元

IT之家 12 月 6 日消息 Facebook 首席执行官马克 - 扎克伯格（Mark Zuckerberg）在过去的一个月里出售了价值近 2.8 亿美元的公司股票，这是他今年的首次出售。

扎克伯格从 11 月 9 日开始脱手股票，他现在平均每天通过出售 Facebook 股票获得近 1210 万美元的收入。

Facebook 的股价在 2020 年已经上涨了 37%，扎克伯格每股净赚 267 美元至 287 美元，所有销售都是按照向美国证券交易委员会提交的预先设定的交易计划进行的。

作为 Facebook 的第一大股东，扎克伯格的财富与其股价息息相关。根据彭博社的数据，扎克伯格的净资产高达 1090 亿美元，是世界第四大富豪，仅次于微软的比尔 - 盖茨、特斯拉的埃隆 - 马斯克和亚马逊的杰夫 - 贝佐斯。

据 Business Insider 估计，自 2012 年公司上市以来，扎克伯格的净资产每年增长 90 亿美元，期间 Facebook 股票回报率超过 580%。

IT之家了解到，扎克伯格在这 8 年里已经卖出了价值 127.2 亿美元的 Facebook 股票，2013 年 12 月高达 23 亿美元的出售额仍是他迄今为止最大的一笔。当年，Facebook 的股价翻了一番。