Facebook 数字货币 Libra 最快将于明年 1 月推出

据报道，三名知情人士透露，Facebook 发起的数字货币 Libra 计划最早于明年 1 月推出，但实际的 Libra 版本范围将比先前预期的更加有限。

Libra 的最初方案是推出一篮子货币支持的合成代币，但此举招来监管机构的担忧。因此，今年四月份，Libra 协会调整最初方案，表示将计划推出几个货币的数字版本，以及所有代币的 “数字合成版”。

但是，其中一位知情人士说，该协会这一次将仅发布由美元支持的单一代币。该知情人士补充说，其他货币和合成版将在稍后阶段推出。

这三名知情人士称，Libra 的具体推出时间取决于瑞士金融市场监督管理局（Finma）什么时候批准该项目作为支付服务上市，但最快可能是在一月份。瑞士金融市场监督管理局回应称，不会对 Libra 的申请发表评论。该申请最初于 5 月份提交。

Libra 项目最早在 2019 年 6 月份提出。随着该项目在在全球范围内受到监管机构的质疑，Libra 项目的愿景一再降级。监管机构担心，Libra 将威胁到货币的稳定性，并成为洗钱的工具。

尽管缩小 Libra 的范围或可讨好警惕的监管机构，但批评者抱怨称，单一货币支持的代币可能会让用户在转换货币时支付额外成本，从而让项目所谓的 “实现更广泛的金融普及性”名不符实。

Libra 项目最初由 Facebook 的高管提出。但是 Libra 的诞生却充满波折。2019 年末与 2020 年初，项目的创始成员（包括 PayPal、万事达、沃达丰和 eBay 等）相继退出，并与这个有争议的项目有意保持距离。

接着，Libra 协会在四月份宣布，将彻底调整项目愿景，以解决监管机构的顾虑；同时缩小项目的范围，并承诺将采取额外措施来管理该系统，以防止被滥用。

Libra 项目也因为 Facebook 本身面临的隐私丑闻而受到外界质疑。但数名 Libra 成员表示，今年 5 月份，该协会任命汇丰银行法律总监兼前负责打击恐怖主义融资的政府官员斯图尔特 · 勒维（Stuart Levey）担任协会第一位首席执行官，标志着项目的一个转折点，力求独立于 Facebook 之外。

自此之后，部分成员便开始争相开发和测试自己的产品，以便在该数字货币网络真正上线时，可以及时在该网络上发布产品。其中一个项目便是 Facebook 的 Novi（前身为 Calibra），一个可以允许 Facebook 用户持有 Libra 的数字钱包。

一名了解 Novi 的知情人士称，该钱包 “从产品角度来看，已经准备就绪”，但目前不会在任何地方推出。这位知情人士透露，Novi 需要在美国各个州获得许可证。Novi 已经获得多个州的许可证，但是仍在等待 “多达十个州（包括纽约州）”的许可。

目前尚不清楚该协会的主要成员（如 Uber 和 Spotify 等）将如何利用该货币。一些成员透露，他们将先观察 Libra 发布后的市场反应，然后再考虑用例的投资。

与此同时，随着专业投资者及各国央行对数字货币的兴趣上升以及疫情加速现金支付向数字支付的转型，比特币本周上涨至接近 20000 美元的历史高位。另外，第一个退出 Libra 项目的创始成员 PayPal，上个月宣布将支持加密货币。PayPal 的首席执行官还称，货币的数字转型 “不可避免”。