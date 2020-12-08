苹果：可能会下架不遵守 iOS 14 反追踪规则的应用

IT之家 12 月 8 日消息 苹果软件工程主管克雷格 - 费德里吉（Craig Federighi）警告开发者要 “按规矩办事”，他们需要遵守苹果即将推出的 iOS 14 反追踪政策，否则他们的应用可能会被从 App Store 中删除。

从明年年初开始，iOS 14 将要求应用程序获得用户的许可，以收集他们的随机广告标识符，广告商利用这些标识符来发布个性化广告，并跟踪他们的活动效果。虽然该政策原本应该在今年早些时候与 iOS 14 一起到来，但苹果将该功能推迟到 2021 年初，以使开发人员有更多时间来适应。

此后，主要的应用开发商和 Facebook 等广告网络纷纷表示反对该功能，称苹果的反追踪政策是反竞争的，会影响到小企业。苹果表示，他们担心用户在未经同意的情况下被追踪，并被广告网络捆绑和转售数据。苹果称，跨多家公司拥有的应用和网站的跟踪以及数据经纪人出售的数据可能是 “侵入性”和 “令人毛骨悚然”的。

虽然苹果推迟了新政策的出台，但一旦苹果的《应用跟踪透明度规则》生效，所有应用都将被要求遵守。

IT之家了解到，Federighi 还强调，苹果希望广告商能够适应这一变化，并建议社交媒体平台别无选择，只能遵守新政策。他告诉《电讯报》：“最大的玩家明白他们必须遵守这里的规则。”他补充说，尽管不可避免的 “激烈辩论”，但他相信他们会努力找到一个解决方案。