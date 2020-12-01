网信办将限制 38 类常见 App 必要个人信息范围：地图导航类只需定位、导航、位置信息 ...

IT之家12月1日消息 中国网信网报道，近年来，移动互联网应用程序（App）得到广泛应用，在促进经济社会发展、服务民生等方面发挥了重要作用。同时，App 超范围收集、强制收集用户个人信息普遍存在，用户拒绝同意就无法安装使用。

为落实《中华人民共和国网络安全法》关于个人信息收集合法、正当、必要的原则，规范 App 个人信息收集行为，保障公民个人信息安全，国家互联网信息办公室研究起草了《常见类型移动互联网应用程序（App）必要个人信息范围（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

IT之家获悉，本文件规定了地图导航、网络约车、即时通信等 38 类常见类型 App 必要个人信息范围。必要个人信息是指保障 App 基本功能正常运行所必须的个人信息，缺少该信息 App 无法提供基本功能服务。只要用户同意收集必要个人信息，App 不得拒绝用户安装使用。

比如地图导航类基本功能服务：定位和导航。必要个人信息：位置信息。

即时通信类基本功能服务：提供文字、图片、语音、视频等即时通信服务。必要个人信息：（1）注册用户移动电话号码或其他真实身份信息（App提供者提供多种选项，由用户选择其一）。（2）账号信息：账号、联系人账号列表。

快递物流类基本功能服务：包裹、印刷品等物品的快递寄收件。必要个人信息：（1）寄件人真实姓名、地址、联系电话。（2）收件人姓名、地址、联系电话。