苹果 AirPods Max 不配充电头，耳垫支持更换售价 499 元

IT之家 12 月 8 日消息 苹果今天发布了头戴式耳机 AirPods Max，国行售价 4399 元，今天开启订购，12 月 15 日发售。

这款产品的更多细节已经被挖出，除了IT之家此前报道的 AppleCare+ 价格为 479 元之外，AirPods Max 的耳垫采用的是磁吸式可替换设计，目前，官网已经上架了耳垫配件，共有五种颜色可选，售价不低，为 499 元，状态为 “即将开卖”。

此外，AirPods Max 并未配备充电头，只有耳机本体、智能耳机套和 USB-C 转 Lightning 转接线。

AirPods Max 耳机支持快充，充电 5 分钟可以让耳机获得 1.5 小时的聆听时间。此外，苹果已经更新了官网的 3.5mm 转 Lightning 音频线，售价 35 美元，该线缆可在 AirPods Max 上使用。

IT之家了解到，AirPods Max 支持蓝牙 5.0 连接，要使用 AirPods Max 耳机，用户的设备必须更新至 macOS 11.1、iOS/iPadOS 14.3 或 watchOS 7.2 系统版本。但目前 iOS/iPadOS 14.3 正式版仍未推出，考虑到 AirPods Max 将在 12 月 15 日开始发货，预计 iOS/iPadOS 14.3 正式版本将在该日期前推送。