美国外卖 DoorDash 将 IPO 发行价提升为每股 102 美元，估值达 387 亿美元

据报道，知情人士透露，作为新冠疫情的最大收益公司之一，美国外卖服务平台 DoorDash 将以每股 102 美元的价格进行 IPO，高于此前的定价区间。

照此计算，按普通流通股计算，DoorDash 估值达到 324 亿美元，按照全面稀释股票计算，估值达到 387 亿美元。该公司此前预计将以每股 90 至 95 美元的价格出售股票。

DoorDash 是年末消费科技上市大军中的一员，其中还包括本周比他晚一天上市的 Airbnb、下周上市的电子零售商，美版拼多多 Wish 和金融科技公司 Affirm 以及本月底上市的儿童游戏开发商 Roblox。

这些企业都希望利用疫情之后的美股大涨背景，以及投资者对高增长科技股的渴望——这也成为今年的市场推动趋势。

虽然大量软件和科技公司都在新冠疫情中跟随大盘反弹，但却很少有一家公司能够实现 DoorDash 那样的增长。该公司第三季度的营收同比增长 268%，达到 8.79 亿美元，第二季度也增长 214%。2020 年前 9 个月，DoorDash 的订单从一年前的 55 亿美元骤增至 165 亿美元。

DoorDash 总部位于旧金山，其盈利模式是向餐厅收取佣金（最高比例达到订单金额的 30%）以及向消费者收取少量费用。

该公司在招股书中表示，入住其平台的商家达到 39 万，其中包括麦当劳等快餐连锁和许多高档餐厅，其中许多都在今年早些时候因为疫情而被迫关门，转而开展外卖业务。