Deliveroo CEO：疫情让外卖行业普及速度加快 2 到 3 年

据报道，英国外卖平台 Deliveroo CEO 威尔 · 舒（Will Shu）今日表示，新型冠状病毒疫情促使在线外卖应用（App）的普及速度加快了两年至三年。

威尔 · 舒今日在 “网络峰会”（Web Summit）上表示：“我们的初步分析表明，新冠病毒疫情已经将消费者对外卖服务的接受速度加快了大约两年至三年。”

威尔 · 舒还称：“我们看到，新用户以惊人地速度增长。我们也看到，现有用户更频繁地订购，也更频繁地为家庭订购。我们还看到，消费者购买的东西增多了，种类也丰富了。”

Deliveroo 总部设在伦敦，几年来一直处于亏损状态。但在疫情期间，Deliveroo 的业务实现了增长。威尔 · 舒透露，在过去的六个月里，Deliveroo 在运营层面一直是盈利的。

明年，Deliveroo 计划加大投资力度，扩大其 “黑暗厨房”（Dark kitchen）的全球网络。所谓的 “黑暗厨房”是指没有餐厅门面，专门制作外卖食物。目前，Deliveroo 在全球拥有大约 500 个 “黑暗厨房”网点。

谈及 “黑暗厨房”，威尔 · 舒说：“我打赌，这将是送餐行业的未来趋势。它们已经从餐厅的一种可有可无的扩张方式，演变成了餐厅战略的一个重要组成部分。”

Deliveroo 创立于 2013 年，利用 8 万名自由职业快递员网络，将 10 万多家餐厅的食物送到人们的家中和办公室。有报道称，Deliveroo 计划于 2021 年进行 IPO（首次公开招股）。

去年 5 月，亚马逊宣布将牵头向 Deliveroo 注资 5.75 亿美元。其中，亚马逊是最大投资者，而其他参投方还包括 T Rowe Price、富达国际 (Fidelity)和 Greenoaks。

今年 8 月，英国监管部门批准了这笔投资，亚马逊获得 Deliveroo 少数股权。Deliveroo 表示，将利用该笔资金扶持餐厅，为消费者提供更多选择和价值，并随着公司扩张为骑手提供更多灵活的工作机会。