华为 MateStation 台式机搭配的 23.8 英寸宽屏显示器上架：售价 899 元

IT之家 12 月 9 日消息 华为正式发布了 HUAWEI MateStation B515 商用台式机，采用小机箱设计，搭载了新一代 8 核 7nm AMD 锐龙处理 AMD 4000G 系列，集成显卡 Radeon Graphics，内存为 8GB/16GB DDR4。搭载配备华为智慧键鼠套装，可以配合华为手机、平板、笔记本等智能产品的分享功能。

IT之家获悉，华为 MateStation B515 在外观设计上整体采用新中式格栅元素面板，细腻亚光黑配色，整机看上去很有商务气息。采用 8L 精巧机身，比传统台式机机身节省 2/3 的空间。

近期，华为 MateStation B515 已经上架京东商城，其中 HUAWEI MateStation B515 8GB+256GB 版带显示器售价 4598 元，配备 AMD R5-4600G 处理器。

另外，华为 MateStation B515 还配备一块 23.8 英寸分辨率 1920x1080 全高清护眼显示屏，支持科学护眼，通过德国莱茵 TÜV 国际认证。该显示屏边框采用三微边一体化设计，拥有 90% 的屏占比，178度的可视角度。现在这款显示器已经单独上架京东，显示售价 899 元。

华为显示器采用 1080P 全高清显示，72% NTSC 色域色彩表现，1000: 1对比度，使色彩更加绚丽通透，让画面鲜活灵动。

华为显示器采用一体化设计，背面曲面对称完整，侧边纤细，给办公以更大空间，更多轻松。搭配铝合金圆柱支架及薄型底座，外形简洁美观，让人赏心悦目。

华为显示器支持俯仰调节，调整至舒适的视角，缓解长时间看屏幕带来的脊椎负担。简洁设计，方便快速拆装。