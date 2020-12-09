华为 MateStation B515 首款台式机上架京东：8GB+256GB 版本售价 4598 元

IT之家 12 月 9 日消息 华为正式发布了 HUAWEI MateStation B515 商用台式机，采用小机箱设计，搭载了新一代 8 核 7nm AMD 锐龙处理 AMD 4000G 系列，集成显卡 Radeon Graphics，内存为 8GB/16GB DDR4。搭载配备华为智慧键鼠套装，可以配合华为手机、平板、笔记本等智能产品的分享功能。

IT之家获悉，华为 MateStation B515 在外观设计上整体采用新中式格栅元素面板，细腻亚光黑配色，整机看上去很有商务气息。采用 8L 精巧机身，比传统台式机机身节省 2/3 的空间。

散热方面，华为 MateStation B515 搭载高效静音散热系统，配备智能温控系统，可随器件温度变化自动调节风速，而静音风扇和峡谷式风道设计则能够使内部器件快速降温，协助处理器发挥更强的性能。

华为 MateStation B515 配备 Windows 10 家庭版系统，可选 AMD 锐龙 5 4600G 或 AMD 锐龙 7 4700G 处理器，内置 Radeon Graphics 集成显卡，没有标配独立显卡，但用户可以自行升级为高性能独立显卡。

现在华为 MateStation B515 已经上架京东商城，其中 HUAWEI MateStation B515 8GB+256GB 版带显示器售价 4598 元，配备 AMD R5-4600G 处理器。

HUAWEI MateStation B515 8GB+1TB存储主机版售价3599元，搭载AMD R5-4600G处理器。