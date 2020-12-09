英反垄断机构：科技巨头违规最多可罚全球年收入 10%

12 月 9 日，英国反垄断监管机构周二威胁称，如果大型科技公司违反新的竞争规则，将对它们处以高额罚款。

根据英国竞争与市场管理局 (CMA)的新提案，谷歌、Facebook 和其他具有 “战略市场地位”的科技公司，违规可能面临相当于其全球收入 10% 的罚款。基于它们 2019 年的全年业绩，这可能意味着谷歌将被罚款 162 亿美元，Facebook 将被罚款 71 亿美元。

CMA 表示：“我们认为，这一处罚水平足以起到威慑作用，并与反垄断案件和其他监管机构的罚款相称。”英国政府最近宣布计划在 CMA 内设立新的数字市场部门 (DMU)，以审查占据市场主导地位的公司。

英国数字、文化、媒体和体育部 (DCMS)表示，世界上许多最大的科技公司可能需要在他们提供的服务以及如何使用消费者数据方面更加透明。他们还可能被迫让消费者选择是否接受个性化广告，并且不能设置限制，使用户难以访问竞争对手的服务。

CMA 还希望有能力密切审查涉及科技巨头的并购交易，以评估 “这些交易带来的特殊风险和潜在的消费者损害”。

谷歌英国和爱尔兰副总裁罗南 · 哈里斯 (Ronan Harris)表示，互联网搜索领域欢迎 “支持增长和创新的规则”。Facebook 的发言人也称，该公司认识到 “英国有必要制定新的竞争规则，以支持创新、竞争和保护消费者利益”。