欧盟制定新规：将改变 App Store 优先显示苹果自家应用的做法

IT之家 12 月 7 日消息 苹果和其他科技巨头可能不得不改变他们如何在自己控制的平台上推广自己的应用，欧盟竞争主管暗示，规则的变化可能会在 2020 年底之前揭晓。

欧盟正在更新《数字服务法》，这套规则规定了如何保护以及治理 App Store 等平台。作为改革工作的一部分，可能包括改变内容的处理方式，可能会有一些规则，要求平台所有者如何呈现他们也在运营的服务。

欧洲竞争专员 Margrethe Vestager 周五告诉 CNBC，变化将包括有关自我推广的内容。“有了权力，就有了实力，就有了责任，其中一部分是，例如，当你的服务（与其他服务）竞争时，你不能宣传自己，”Vestager 建议。

对于苹果来说，这些规则将限制它如何通过 App Store 等店面推广自己的应用和服务。例如，苹果可能会被阻止积极推广 Apple Music，因为其提供的服务同 Spotify 等竞争。

根据 Vestager 的说法，这项工作并不是真的与平台的规模有关，更多的是试图确保公平竞争。

苹果公司已经在接受欧盟委员会的调查，调查对象是 Apple Pay 和 App Store。

欧盟和监管机构欧盟委员会的新立法预计将在年底前（可能在 12 月 9 日）提交给欧洲议会，但如果议会同意这些措施，欧盟国家批准这些立法还需要时间。

IT之家了解到，除了竞争之外，新规还涵盖了包括处理错误信息和欺骗性内容、与小型竞争对手共享客户数据以及数字税收等议题。

苹果和其他可能受到规则影响的主要公司在 11 月被邀请与欧盟讨论这些建议，人们认为这次会议不会产生特别大的影响，因为规则草案已经基本定稿，不太可能在这个后期阶段进行重大更改。