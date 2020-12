IT之家 12 月 9 日消息 据界面新闻报道,近日,一则有关盒马招聘的信息引发网友热议,原因是该招聘岗位非常独特,名为 “爆款研发专家”。

招聘信息显示,此次盒马招聘的岗位来自 3R 商品中心,名为 “爆款研发专家”,性别不限、年龄不限、学历不限,弹性工作制。但有一个核心要求,就是 “爱吃、能吃、会吃、会做”,且 “每天需试吃不少于十种新品,既熟悉路边摊,有了解顶级料理的优先”。

在招聘信息中,对于该岗位也有相应的要求:“能接受出差,每周需飞 2-3 个地区寻找美食,若无运动习惯,能接受专人督促健身运动,帮助控制体重”等。

IT之家了解到,3R 商品中心中的 “3R”指的是 Ready to cook,Ready to heat,Ready to eat(即烹、即热、即食)。

有盒马的相关人士透露:“此次投递简历的邮箱已经塞爆了。”对此,有网友表示,“吃吃喝喝的工作,我愿意为这份工作长胖”、“我很适合,求内推”,也有网友则质疑 “此次招聘是炒作。”

值得注意的是,目前在盒马的官方微博和官网微信均找不到该条招聘信息。