《赛博朋克 2077》将加入预防癫痫提醒，开发团队正寻找永久解决方案

IT之家12月9日消息 《赛博朋克 2077》将于 12 月 10 日发售，现已经开启提前下载，玩家预定火爆。在昨日，Steam 平台下载带宽峰值已达到了 23.5Tbps，打破了此前记录。然而有国外玩家表示，这款游戏内的部分场景包含快速闪烁的灯光，极容易触发癫痫病。

一名国外玩家表示，他此前由于受伤导致患上癫痫病，一些曾经喜欢的游戏再也不敢继续体验了。他玩了一个多周《赛博朋克 2077》，在这段时间经历过一次严重的癫痫病发作，有好几次感到即将发作。《赛博朋克 2077》有很多闪烁着红光贯穿游戏全程，玩家通过调节显示器设置，开启 “护眼模式”来降低这种影响。这名玩家表示，在游戏中一个互动场景，游戏角色将得到一个头戴设备，双眼会快速闪烁着红白色的灯光，非常像神经科医生使用的癫痫病触发设备，然而在玩家进行游戏的过程中，身边没有人来进行保护。

在接到这名玩家反馈后，《赛博朋克 2077》官方推特账号表示，将在游戏中加入癫痫病提醒，同时技术部门正在研究一个永久的解决方案，将会尽快发布。

此前《赛博朋克 2077》在游戏许可文档中也有癫痫病发作的文字提示，但这类文档玩家一般不会选择去看。IT之家了解到，癫痫病发作的表现为头晕、视力模糊、眼睛或肌肉抽搐、意识丧失、方向迷失等，如果玩家患有癫痫病，应注意暂时避免玩《赛博朋克 2077》，等待官方进行游戏更新后再来体验这款大火的游戏。