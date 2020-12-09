重大改造，微软官宣：《光环：无限》游戏将于 2021 年秋季发售

IT之家12月9日消息 外媒 onMSFT 报道，微软旗下 343 工作室承诺会在年底前给粉丝们提供关于《光环：无限》的最新信息，而团队也终于兑现。首先，343 工作室今天已经宣布《光环：无限》将于 2021 年秋季发售，比预期晚了一年。微软最初计划在今年 11 月 10 日让《光环：无限》与新的 Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戏机一起发布，但在今年 7 月演示后发现，游戏显然需要更多的时间来打磨。

《光环：无限》游戏创意总监 Joseph Staten 今天表示：“从现在开始到那时，我们 343i 和我们伟大的合作伙伴团队的每一个人都将打造、测试和打磨希望大家喜欢的体验。” IT之家获悉，343 工作室听取了所有关于 7 月游戏揭秘的反馈意见，目前团队正在努力进行图形升级，包括灯光和角色设计。

大家可能都知道，《光环：无限》的单人战役揭秘后很快就成为被嘲讽的对象，Craig the Brute（克雷格）成为了玩家们的热门追忆。343 工作室艺术管理总监 Neill Harrison 承诺，《光环：无限》中的 Brutes 和其他角色模型即将在 2021 年秋季发售前进行 “重大改造”。

除了图形升级之外，343 工作室今天还重申，《光环：无限》的多人游戏将是免费的，不会有任何战利品箱，尽管会有一些高级装饰品。团队正在开发一个新的涂层系统，用于装甲、武器和车辆的定制，《光环：无限》玩家将可以通过打战役、完成挑战、特殊事件等方式来解锁内容。