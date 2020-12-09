淘宝双 12 服饰 / 美食狂欢预告：10 日前 1 小时优惠汇总

IT之家12月9日消息 淘宝双12狂欢巅峰狂促将于10日0点开始，前1小时疯抢半价免单真优惠，辣品为大家搜罗了此类实惠活动店铺，抢到就是赚到，快加购物车吧！

• 淘宝超级红包：点此抽取（可抽3次）

• 淘宝双12超级秒杀：点此前往（10日0点前1小时）

1、淘宝潮流男装、天猫潮流男装、国际男装、国民男装、冬季男装、大牌男装

2、淘宝运动户外、天猫运动户外

3、休闲零食、猫超休闲零食



品牌店铺 优惠详情 三只松鼠旗舰店 加购抢前60分钟半价、专区满400减280 百草味旗舰店 百万份爆款买一送一、专区满300减210 德芙官方旗舰店 万份爆款半价抢、专区满199减100 良品铺子旗舰店 百万爆款第二件0元、专区满300减180

比比赞旗舰店 爆款买一箱送一箱 欧贝拉旗舰店 限量爆款买一送一 费列罗官方旗舰店 叠券满300至高减85 好想你官方旗舰店 抢爆款前60分钟半价、专区满300减210 老街口旗舰店 叠券满300减100、专区69元任选10件 周黑鸭食品旗舰店 万件爆款半价抢、专区任选5件5折 洽洽食品官方旗舰店 一键加购得160元大额券、专区69元任选10件 其妙旗舰店 爆款买一送一、专区69元任选10件 零趣食品旗舰店 爆款买一送一、全场低至5折

卜珂巧克力旗舰店 专区前N件半价、第二件1元、第二件半价等 盐津铺子食品旗舰店 爆款第二件1元、专区满300减200 沃隆旗舰店 限量抢买一送一、专区满300减200 初吉食品旗舰店 前2小时抢8折、叠券满300减60 kingwuu旗舰店 加购抢前500件半价、专区满300减200

Calbee海外旗舰店 专区前30分第二件0元、会员领券享满300减50

大白兔官方旗舰店 每满300减50 徐福记官方旗舰店 前2小时抢买一送一、叠券满300减140 五芳斋官方旗舰店 前1小时低至5折 北京稻香村旗舰店 精选伴手礼99元4盒+送礼袋 稻香村食品旗舰店 专区满99减40、59元抱走一大箱 知味观官方旗舰店 叠券满300减90、新品满300减180

4、健康乳饮、猫超乳饮冲调



品牌店铺 优惠详情 特仑苏旗舰店 前2小时抢第二件6折

蒙牛旗舰店 限时抢爆款8折起，抢明星限量周边 认养一头牛旗舰店 前2小时爆款低至5折 金典旗舰店 活动低至5.5折

伊利旗舰店 秒杀抢券满199减100、限时1折积分秒杀

三元食品旗舰店 秒杀抢券满199减50、每满300减40 德亚旗舰店 叠券满300减55、限时抢指定款5折

雀巢官方旗舰店 限时抢爆款买一送一 anchor安佳官方旗舰店 秒杀抢券满199减50、儿童牛奶低至49.9元/箱 元気森林旗舰店 秒杀抢券满199减50、叠券满300减50

农夫山泉官方旗舰店 前300名赠茶π杯茶1箱

钟薛高旗舰店 叠券满300减70、爆款下单加送1片 哈根达斯旗舰店 年终狂欢7.5折起 vitasoy维他奶旗舰店 秒杀抢券满199减50、抢爆款限时5折 康师傅饮品旗舰店 每满300减40、爆款仅需9.9

星巴克即饮咖啡旗舰店 每满300减40、指定爆款赠冷萃咖啡 天喔旗舰店 抢万份爆款半价、专区满99减50

5、粮油速食、猫超粮油调味

品牌店铺 优惠详情 长寿花旗舰店 专区第二件半价/调味特惠2件9折、前300名实付满399送大米5斤 福临门旗舰店 实付TOP3送499元大礼包、关注店铺享9.9元秒杀 圣上壹品食品旗舰店 五常大米前2小时买一送一

好人家食品旗舰店 叠券满300减80、实付满50元送明星周边2件套 鲁花官方旗舰店 部分商品满300减40 金龙鱼官方旗舰店 新会员1分钱抢好礼 十月稻田旗舰店 全店满300减60、部分商品低至4折、专区满300减190 海天官方旗舰店 前2小时抢专区第二件0元、下单享8折、第二件半价等 有你一面旗舰店 特惠全场5折起、12.9元抢福袋盲盒 统一官方旗舰店 下单抽百元免单券、零食抢1件5折、煮面第二件半价 拉面说旗舰店 前2小时3件85折 阿宽旗舰店 专区满199减100、58元任选3件 思念食品官方旗舰店 全店满300减70 三全食品官方旗舰店 爆款低至5折、叠券满300减60 雄丰食品旗舰店 前1小时专区限量抢购低至5折、108元任选3件 乌江旗舰店 秒杀抢券满199减50、实付满99送煲汤海带

好欢螺旗舰店 前1小时下单立减 螺霸王食品旗舰店 叠券满300减50、限量抢3组送大黄锅 李子柒旗舰店 抢前2小时爆款第二件半价元、叠券满300减60



6、冲饮茶叶、猫超速食茶叶

品牌店铺 优惠详情 五谷磨房官方旗舰店

叠券满300减60、抢前2小时半价 王饱饱旗舰店 抢爆款买2送2 欧扎克旗舰店 秒杀抢券满199减50、多口味麦片第二件0元 馥益堂旗舰店 秒杀抢券满199减50、叠券满3000减700 天福茗茶旗舰店 叠券满1500减300、前1小时实付满500送牛轧糖 中茶旗舰店 专区第二件0元、第二件半价、1件85折等 品品香茶叶旗舰店 前1小时狂撒100元无门槛神券 元正正山堂旗舰店 专区前1小时第二件半价、限量8折 澜沧古茶叶旗舰店 叠券满3980减1020、实付满100元送杯装茶

星巴克家享咖啡旗舰店 前2小时限时9折

【广告】