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淘宝双 12 服饰 / 美食狂欢预告：10 日前 1 小时优惠汇总

2020/12/9 22:16:24 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家12月9日消息 淘宝双12狂欢巅峰狂促将于10日0点开始，前1小时疯抢半价免单真优惠，辣品为大家搜罗了此类实惠活动店铺，抢到就是赚到，快加购物车吧！

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1、淘宝潮流男装、天猫潮流男装国际男装国民男装冬季男装大牌男装

店铺/商品优惠详情
海澜之家官方旗舰店实付满800：送100部BOSE真无线降噪耳机、送1000件集暖羽绒服
波司登官方旗舰店首小时折上9折、实付TOP1送戴森扫地机器人+戴森吹风机
JackJones官方旗舰店前30秒买1000送1000、叠券满2100减460
真维斯官方旗舰店首小时1件7折起、最高满400减200
SELECTED官方旗舰店前30秒满1000送1000、叠券满2100减400、1000+商场同款新降5折起
马克华菲官方旗舰店首小时满2000减1000、满1500减750，送3台定制新能源车
利郎官方旗舰店前1小时折上88折、全款冬季热销款低至2折
Levi's官方旗舰店
2件9折、3件8折，叠券满999减220元
hazzys官方旗舰店前2小时两件9折、4件折上再8折、专区实付满4件赠车载2件套
lilbetter旗舰店首小时2件9折、3件8折、5件7折
dickies官方旗舰店清仓专区前2小时2件8折、4件75折，春季新品低至6折起
inxx官方旗舰店前2小时3件8折、2件9折，新品单笔订单满2件送潮袜1双
报喜鸟官方旗舰店前1小时专区半价、全场2件7折/3件65折
Lee官方旗舰店前2小时全场1件9折、3件8折
衣品天成旗舰店前1小时折上9折、叠券低至3折
唐狮官方旗舰店前1小时专区折上再折、特惠清仓专区3件200元
A21官方旗舰店前1小时全场4件56折起、前1万名满299送羽绒

2、淘宝运动户外、天猫运动户外

店铺/商品优惠详情
adidas官方旗舰店前1小时折上85折、狂欢4折起
李宁官方网店
叠券满469减120元、1元抢100元券
匹克官方旗舰店前1小时限抢5折、叠加分享券满400减160
PUMA官方店前1小时折上5折、叠加分享券满1000减420
vans官方旗舰店
限时抄底3折起，新年新装5折起
New Balance旗舰店前30分钟折上5折起、叠券满300减90
skechers官方旗舰店前30分钟不限量全场买3免1、叠券满900减190
UNDER ARMOUR官方旗舰店前2小时折上85折、至高叠加满900减200
特步官方旗舰店前2小时低至2折起、叠券满300减120
ARCTERYX始祖鸟官方旗舰店前1小时专区折上85折
迪卡侬旗舰店前1小时专区折上85折起、折扣专区低至4折
Kappa官方旗舰店
前1小时专区折上8.5折、叠券满499减110
speedo速比涛官方旗舰店前1小时折上85折、分享叠券满399减70
美津浓官方旗舰店前1小时折上6.5折、叠券满600减150元

3、休闲零食、猫超休闲零食

品牌店铺优惠详情
三只松鼠旗舰店加购抢前60分钟半价、专区满400减280
百草味旗舰店百万份爆款买一送一、专区满300减210
德芙官方旗舰店万份爆款半价抢、专区满199减100
良品铺子旗舰店百万爆款第二件0元、专区满300减180
比比赞旗舰店爆款买一箱送一箱
欧贝拉旗舰店限量爆款买一送一
费列罗官方旗舰店叠券满300至高减85
好想你官方旗舰店抢爆款前60分钟半价、专区满300减210
老街口旗舰店叠券满300减100、专区69元任选10件
周黑鸭食品旗舰店万件爆款半价抢、专区任选5件5折
洽洽食品官方旗舰店一键加购得160元大额券、专区69元任选10件
其妙旗舰店爆款买一送一、专区69元任选10件
零趣食品旗舰店爆款买一送一、全场低至5折
卜珂巧克力旗舰店专区前N件半价、第二件1元、第二件半价等
盐津铺子食品旗舰店爆款第二件1元、专区满300减200
沃隆旗舰店限量抢买一送一、专区满300减200
初吉食品旗舰店前2小时抢8折、叠券满300减60
kingwuu旗舰店加购抢前500件半价、专区满300减200
Calbee海外旗舰店专区前30分第二件0元、会员领券享满300减50
大白兔官方旗舰店每满300减50
徐福记官方旗舰店前2小时抢买一送一、叠券满300减140
五芳斋官方旗舰店前1小时低至5折
北京稻香村旗舰店精选伴手礼99元4盒+送礼袋
稻香村食品旗舰店专区满99减40、59元抱走一大箱
知味观官方旗舰店叠券满300减90、新品满300减180

4、健康乳饮、猫超乳饮冲调

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特仑苏旗舰店前2小时抢第二件6折
蒙牛旗舰店限时抢爆款8折起，抢明星限量周边
认养一头牛旗舰店前2小时爆款低至5折
金典旗舰店活动低至5.5折
伊利旗舰店秒杀抢券满199减100、限时1折积分秒杀
三元食品旗舰店秒杀抢券满199减50、每满300减40
德亚旗舰店叠券满300减55、限时抢指定款5折
雀巢官方旗舰店限时抢爆款买一送一
anchor安佳官方旗舰店秒杀抢券满199减50、儿童牛奶低至49.9元/箱
元気森林旗舰店秒杀抢券满199减50、叠券满300减50
农夫山泉官方旗舰店

前300名赠茶π杯茶1箱

钟薛高旗舰店叠券满300减70、爆款下单加送1片
哈根达斯旗舰店年终狂欢7.5折起
vitasoy维他奶旗舰店秒杀抢券满199减50、抢爆款限时5折
康师傅饮品旗舰店每满300减40、爆款仅需9.9
星巴克即饮咖啡旗舰店每满300减40、指定爆款赠冷萃咖啡
天喔旗舰店抢万份爆款半价、专区满99减50

5、粮油速食、猫超粮油调味

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长寿花旗舰店专区第二件半价/调味特惠2件9折、前300名实付满399送大米5斤
福临门旗舰店实付TOP3送499元大礼包、关注店铺享9.9元秒杀
圣上壹品食品旗舰店五常大米前2小时买一送一
好人家食品旗舰店叠券满300减80、实付满50元送明星周边2件套
鲁花官方旗舰店部分商品满300减40
金龙鱼官方旗舰店新会员1分钱抢好礼
十月稻田旗舰店全店满300减60、部分商品低至4折、专区满300减190
海天官方旗舰店前2小时抢专区第二件0元、下单享8折、第二件半价等
有你一面旗舰店特惠全场5折起、12.9元抢福袋盲盒
统一官方旗舰店下单抽百元免单券、零食抢1件5折、煮面第二件半价
拉面说旗舰店前2小时3件85折
阿宽旗舰店专区满199减100、58元任选3件
思念食品官方旗舰店全店满300减70
三全食品官方旗舰店爆款低至5折、叠券满300减60
雄丰食品旗舰店前1小时专区限量抢购低至5折、108元任选3件
乌江旗舰店秒杀抢券满199减50、实付满99送煲汤海带
好欢螺旗舰店前1小时下单立减
螺霸王食品旗舰店

叠券满300减50、限量抢3组送大黄锅

李子柒旗舰店抢前2小时爆款第二件半价元、叠券满300减60

6、冲饮茶叶、猫超速食茶叶

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五谷磨房官方旗舰店
叠券满300减60、抢前2小时半价
王饱饱旗舰店抢爆款买2送2
欧扎克旗舰店秒杀抢券满199减50、多口味麦片第二件0元
馥益堂旗舰店秒杀抢券满199减50、叠券满3000减700
天福茗茶旗舰店叠券满1500减300、前1小时实付满500送牛轧糖
中茶旗舰店专区第二件0元、第二件半价、1件85折等
品品香茶叶旗舰店前1小时狂撒100元无门槛神券
元正正山堂旗舰店专区前1小时第二件半价、限量8折
澜沧古茶叶旗舰店叠券满3980减1020、实付满100元送杯装茶
星巴克家享咖啡旗舰店前2小时限时9折
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关键词：淘宝双12

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