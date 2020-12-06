淘宝双 12 超级红包 7 日加码：每天抢 3 次，最高 1212 元

10月27日0点（今晚0点）淘宝双12超级红包加码，奖池增至千万，中奖率达80%（点此抽取）。这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

1、超级红包：点此抽取

• IT之家&辣品专享密令

打开淘宝App，搜索:

之家专属福利

点击橙色区域即可复制

亦可参与淘宝双12亿万红包的抽取！

抽取时间：12月05日00:00~12月12日23:59

使用时间：12月10日00:00~12月12日23:59

抽奖次数：每天可抽3次

加码日期：12月5日（首日首个必中现金红包，除黑号）、12月7日、12月9日、12月11日。

红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。

【惊喜红包】



12月5日 - 12日期间发放，其中有3场惊喜红包发放日期是12月6日、12月8日、12月9日，其他发放场次具体时间将另行通知，每一场次大额红包具体发放时间不定时。

惊喜红包发放时间段内用户进入PC&无线淘宝客主会场可见惊喜红包的抢红包模块，用户可点击参与抢惊喜红包。页面显示当前剩余或已发放惊喜红包个数，惊喜红包数量有限，先到先得，建议用户尽早参与。

【分享开宝箱】

12月5日 - 12日期间，当用户进入PC&无线淘宝客主会场抢完当天的3个红包后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享到（社群，圈子等）带来好友，再获取拆红包机会。

发起分享的用户（以下简称“分享者”），分享后成功邀请其他用户打开手机淘宝（以下简称“被分享者”），带来第1个被分享者，即可得到1个宝箱，后续被分享者达到2、3、6、10人时，分别可再获得一次宝箱。邀请人数越多，获得权益的机会更多。

a、每一被分享者活动周期内只能为同一分享者助力一次。b、每一被分享者最多只能帮助3个分享者开启宝箱。c、分享者不能为自己助力 d、同一分享者活动周期内被助力次数无上限，但是同一分享者最多只能领到5个宝箱。

【欢乐开彩蛋】

12月8日 - 10日期间，用户在抽取超级红包过程中，有机会获得超级红包、抽奖彩蛋二选一的机会。若用户选择彩蛋，则可参加欢乐开彩蛋活动参与机会，并有机会抽取更大的奖励，点此参与。

2、跨店满减

活动日期：12月10日 ~12月12日



作为双12（双12全称为“淘宝双12”）的主角，淘宝今晚0点起（12月5日00:00），正式开双12预热：

高潮期为10~12日，每天0点都可蹲蹲神价。支持跨店每满200减25元 或 每满1000减50元，上不封顶，力度大于去年（每满200-20 元），每次此权益开放时，就是神价开启时。

3、限时优惠

本次大促限时优惠也照例不会缺席，大家可以重点关注12月10日 - 12日每天0点，按照以往经验，限时优惠最高可低至活动商品的半价，而且还有超多丰厚礼赠，错过拍大腿！大家记得想要入手的商品提前加入购物车！0点秒下单！

4、88VIP

天猫18年推出了88VIP会员，双11期间将享受更多专享优惠。精选388个大牌大牌全年折扣9.5折，6大直营品牌（天猫超市、国际直营、淘宝心选、魅力惠、阿里健康、天猫奢品）全年9.5折，叠加双11购物津贴、红包以及各类优惠券，将以更低价格入手好物。

5、更多玩法更新中

除此了以上玩法以外，还有聚划算百亿补贴、分期免息、大额品类券等优惠玩法将在大促期间上线，本文会持续收集并及时更新~

• 2020淘宝双12全民淘宝节分会场入口一览：

• 主会场，最高1212元淘宝超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 互动玩法 | 潮男街 | 生活街 | 玩咖街 | 吃货街 | 女神街 | 全球嗨购 | 全球买手

• 数码电子类 - 潮流数码 | 精品手机 | 电脑装备 | 精品家电 | 商业办公 | 文教乐器 | 次元开仓

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 热卖女装 | 运动户外 | 珠宝饰品 | 品质男鞋 | 流行女鞋 | 手表眼镜

• 居家生活类 - 生活百货 | 生活个护 | 风格家具 | 五金机电 | 家纺家饰 | 风格灯饰 | 时尚箱包

• 食品美妆类 - 美食生鲜 | 潮流美妆 | 洗护美发 | 母婴潮品 | 潮童穿搭 | 潮流玩具 | 种花养宠

• 天猫本次力度持平双11，每满300减40元，部分商家（如adidas、NIKE等）还会在年末清仓，价格优势更明显，具体大促流程：



• 2020天猫双12年终盛典分会场入口一览：

• 精选会场类 - 主会场 | 欢乐开彩蛋 | 品牌快抢 | 全球年终奖 | 全球尖货 | 海外直购 | 国际大牌

• 数码电子类 - 大牌手机 | 生活电器 | 大家电 | 小家电 | 智能生活 | 图书音像

• 服饰鞋靴类 - 服饰风尚 | 潮流男装 | 大牌女装 | 大牌鞋靴 | 大牌内衣 | 运动户外 | 品牌特卖

• 居家生活类 - 超值囤货 | 精品家具 | 家具建材 | 装修建材 | 安防五金 | 潮安卫浴 | 全屋智能

• 美食饮品类 - 食品生鲜 | 休闲零食 | 健康乳饮 | 冲饮茶叶 | 粮油速食 | 心选好礼 | 严选农货

• 美妆母婴类 - 手表眼镜 | 箱包服配 | 珠宝美饰 | 阿里健康海外主会场 | 大牌母婴 | 潮流童装

• 汽车用品类 - 新能源车 | 新车补贴 | 汽车养护 | 爱车达人 | 电动车会场 | 平衡车滑板车

• 海外会场类 - 香港年终盛典 | 台湾满￥249跨境包邮 | 澳洲年终盛典

• 本次京东玩法更加简单，每日活动如下：

每天主会场都会放出大面额可叠加使用的全品类券，领券防身：点此前往主会场。

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