苹果调查 iPhone 12/Pro 用户是否不满意 Face ID ，是否使用附带 USB 线缆

IT之家12月10日消息 外媒 9to5 Mac 报道，今年早些时候，在 iPhone 12 发布之前，苹果调查了一些用户对过去 iPhone 包装盒中的 USB 电源适配器的使用情况。现在苹果公司再次征求消费者的意见，这次是为了解 iPhone 用户是否对 Face ID 不满意，以及他们是否使用每部 iPhone 包装盒中附带的 USB 线缆。

有位读者分享了苹果发给他的一份调查，其中有一些关于他使用 iPhone 12 Pro Max 的经验的问题，因此苹果似乎是针对购买今年推出的 iPhone 12 机型之一的消费者。

在多个问题中，苹果调查询问用户是否对 Face ID 不满意 —— 如果答案是否定的，那么有一些替代方案可以与苹果分享细节。这些都是调查中的答案。

安全或隐私问题。

我不喜欢拿起手机使用 Face ID。

性能缓慢。

它并不是在所有情况下都能检测到我的脸（如光线不足、不同角度、躺着、戴太阳镜等）。

我更喜欢 Touch ID。

不可靠；并不总是解锁的 iPhone。

其他。

不清楚。

就像苹果在从 iPhone 包装盒中移除电源适配器之前，调查了人们对之前 iPhone 的 USB 充电器的使用情况一样，苹果再次调查用户对未来产品传闻中的东西看法。这很难不让人联想到明年的 iPhone 13 将同时拥有 Touch ID 和 Face ID 认证的传闻。

虽然 Face ID 是一项很神奇的技术，但它有一些局限性，而 Touch ID 的突出之处在于 —— 我相信很多 iPhone 用户并不满意每次都要输入密码才能解锁手机，因为 Face ID 不能和口罩一起使用。即使苹果没有特别提到口罩，但当它问到面部识别在特定情况下不能工作时，这也是隐含的内容。

IT之家获悉，此外，调查还带来了一个问题，即 iPhone 12 包装盒中包含的哪些物品消费者会实际使用。这包括苹果贴纸、SIM 卡弹出工具和 USB-C Lightning 线缆。