苹果公布 iPhone 12 拍摄样张：穿越光线流转，再现华夏之美

IT之家12月8日消息 昨日，苹果通过 Newsroom 公布了 iPhone 12 系列的拍摄样张，并表示通过 iPhone 12 系列的全新摄像头系统，中国的摄影师们重新挖掘华夏之美。

苹果指出，iPhone 12 各机型拥有首次可拍摄杜比视界视频的摄像头系统，且是唯一能提供全程杜比视界 HDR 视频体验的设备，让用户可通过原生方式在 iPhone 上拍摄、剪辑和分享视频。同时，所有机型还进一步加强了影院级视频防抖功能。



▲小北 使用 iPhone 12 Pro 超广角摄像头于阿克苏地区拍摄 | 图源：苹果 Newsroom（下同）

iPhone 12 系列广角和超广角摄像头均支持夜间模式在低光下拍摄照片。夜间模式也来到前置的原深感摄像头，低光下的自拍拥有更多细节和自然色彩。

▲ NKCHU 使用 iPhone 12 Pro Max 超广角摄像头的夜间模式于上海拍摄

▲ 小北 使用 iPhone 12 Pro Max 广角摄像头的夜间模式于阿拉善右旗拍摄

▲ 赵华鹏 使用 iPhone 12 Pro Max 广角摄像头的夜间模式于上海拍摄

▲ 张雨 使用 iPhone 12 Pro Max 广角摄像头的夜间模式人像功能于上海拍摄

iPhone 12 各款机型的摄像头均支持更快的深度融合处理。IT之家了解到，深度融合功能利用神经网络引擎的机器学习技术，可对照片进行像素级处理，从而保持中低光场景下拍摄的画面锐利清晰。

▲ 李恒 使用 iPhone 12 Pro 超广角摄像头于元谋拍摄

据介绍，iPhone 12 各款机型的智能 HDR 3 会利用机器学习技术识别和理解拍摄场景，智能地调节照片的白平衡、对比度、质感和饱和度。

▲ 刘波 使用 iPhone 12 广角摄像头于丽江拍摄

▲ 杨昶 使用 iPhone 12 Pro 广角摄像头于卡若拉冰川拍摄

苹果表示，iPhone 12 Pro Max 配备 65 毫米焦距长焦摄像头，支持 5 倍光学变焦范围。Pro 系列产品配备激光雷达扫描仪，将低光下的自动对焦速度最高提升至 6 倍。结合 A14 仿生的神经网络引擎，激光雷达扫描仪还带来了夜间模式人像功能。





▲ 杨昶使用 iPhone 12 Pro 长焦摄像头于卡若拉冰川拍摄

▲ 小北 使用 iPhone 12 Pro Max 长焦摄像头于阿拉善右旗拍摄

▲ 张雨 使用 iPhone 12 Pro 广角摄像头的夜间模式人像功能于上海拍摄