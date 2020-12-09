特斯拉 / SpaceX 创始人马斯克告诫 CEO 们：要做产品完美主义者，少看财务报表和 PPT

北京时间 12 月 9 日消息，特斯拉和 SpaceX 创始人埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)有一些建议要送给 CEO 们：做更好的产品，寻找负面反馈信息，抛弃 PPT。

马斯克周二在《华尔街日报》举行的 WSJ CEO 峰会上表示：“美国公司的 CEO 们足够专注于改善产品了吗？我认为没有。”

但是马斯克认为，这至关重要，所以 CEO 们应该在财务等事情上少花些时间，把更多时间用于 “设法让你的产品尽可能地令人惊奇上”。

他督促 CEO 们退后一步，问自己，“我们的产品非常出色吗？可能不是，那么你怎样做才能让它成为很棒的产品呢？”

“我真心地建议你们所有人去倾听…… 只要在开会上少花点时间，在 PPT 上少花点时间，在财务报表上少花点时间，把更多时间花在厂房里或者与顾客交流以上。”马斯克称。

马斯克认为，CEO 们的终极目标就是 “要成为你做产品或所提供服务的绝对完美主义者，到处寻找负面反馈信息，不管他们是不是你的顾客。”

他表示，即便一位高管本身并不擅长产品创新，但是这种技能是 “可学会的”，“并不是什么很神秘的东西”，“如果你只专注于利润，那么你就选错了目标”。

马斯克认为，美国公司现在最大的问题可能就是 “有太多工商管理硕士 (MBA)在运营公司”。