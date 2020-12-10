俄罗斯 Yandex 机器人开始在莫斯科中部送餐：顾客手机解锁取出食物

据报道，俄罗斯互联网巨头 Yandex 公司表示，无人驾驶机器人小车周三在莫斯科市中心的一个街区开始为付费顾客送热餐。

莫斯科的几家食品和杂货递送服务公司之一的 Yandex.Eats app 正在为白色广场（White Square）商业区的顾客提供一种选择，即让一个像小车一样的送餐机器人送餐，而不是由服务人员送餐。

这个机器人叫做 Yandex.Rover。作为试点项目的一部分，该机器人自秋天以来一直在莫斯科的部分地区运送食品杂货。Yandex 发言人说，该公司目前正在逐步扩大其服务区域。

Yandex 说，机器人从餐馆取餐并把它们送到顾客面前，顾客用智能手机解锁机器人，把食物拿出来。

目前有 3 台机器人正在白色广场区域工作，这是全市 20 台机器人编队的一部分。

Yandex 和竞争对手 Delivery Club 的竞争促进着莫斯科快递业发展，近年来，莫斯科随处可见身着亮黄色或绿色工作服、背着四四方方的保暖背包的快递员。

今年夏天，五家俄罗斯零售商在莫斯科制作了一座纪念碑，纪念数万名快递员。在为期数周的封锁期间，正是这些快递员让首都运转正常，遏制了 2019 新冠肺炎疫情的第一波爆发。

Yandex 自动驾驶集团的首席执行官德米特里 · 波利修克（Dmitry Polishchuk）表示，快递服务的需求一直在增长，而新冠大流行加速了这一趋势。

Yandex 有时被称为俄罗斯的谷歌。该公司去年 11 月表示已开始测试自动送货机器人。该公司还说，他们已经开始在鞑靼斯坦地区的科技区 Innopolis 对机器人进行商业化运营。