美国外卖平台 DoorDash 上市首日暴涨近 90%，华裔创始三剑客跻身亿万富豪

7 年前，斯坦福大学学生徐迅、Andy Fang 和 Stanley Tang 从帕洛阿尔托的一家马卡龙甜品店得到一个启发。

那天，甜品店老板向他们显示了一沓她做不了的外卖订单。需求还没高到需要聘请专职派送员的程度，但她又没法自己派送所有订单。在他们考虑如何用科技帮助小企业的时候，这样的故事，三个人听了一次又一次。

自左而右：Stanley Tang、徐迅、Andy Fang

他们决定建一个带有本地餐厅菜单的基本网页，看看是否有外卖送餐需求。“它超级简单而难看，老实说，我们真的没抱任何希望，”几年后，Tang 在斯坦福大学的一次演讲中说。“突然之间我们接到一个电话——有人打来电话！他们想点泰餐。”

现在，这三位成了亿万富豪，因为他们创立的公司——总部位于旧金山的 DoorDash Inc.上市了。DoorDash 在周二的 IPO 中以每股 102 美元的价格发售了 3，300 万股，融资 33.7 亿美元；随后，周三开盘价跃升至 182 美元。

该股周三最终收于 189.51 美元，较发行价上涨 86%，市值 602 亿美元。

在 IPO 中受益的其他投资者包括红杉资本、软银的愿景基金和 Yuri Milner 的 DST Global。在 6 月份的一轮融资中，DoorDash 的估值尚且只有 160 亿美元。

回到当年，创始人亲自完成了第一单泰餐的派送。之后，在完成学业的同时，他们开始兼顾这项快速发展的业务。

“我们要上课，下课后要去送外卖，”Tang 说。“我们是客服，有时不得不在上课期间接电话。我们会在下午时间去大学路发传单，努力推广 DoorDash。”

疫情的助攻

他们继续鼓励所有员工每月至少一次送外卖、参与客服或其他前台任务。

该业务增长迅速，遍及美国以及加拿大和澳大利亚。但今年得到一个始料未及的推动，因为新冠疫情导致人们远离餐馆，改在智能手机上订外卖。在截至 9 月 30 日的 9 个月中，公司总收入为 19 亿美元，而去年同期为 5.87 亿美元。该公司第二季度首次取得季度盈利。

为了在疫情期间支持商户和送货员，DoorDash 表示它削减了某些业务的佣金，并提高了送货员的提成。不过，有些餐馆声称在无法正常开业提供店内服务期间受到该公司的压榨。

根据彭博亿万富豪指数，以周三开盘价计算，三位创始人的股份分别价值 24 亿到 27 亿美元。档案显示，徐迅通过 B 类股票拥有 69% 的投票权。