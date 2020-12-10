小米 “秘闻”：雷军一天喝 3 杯脱脂拿铁，每个月跑 300 公里

IT之家 12 月 10 日消息 今天 @小米公司 官微发文揭秘了一些从未公布的公司 “秘闻”，一起来看一下。

IT之家了解到，小米在文章中透露，有米粉粉着粉着就粉到了公司，从米粉变身小米人，还有很多小米人是数码 KOL。比如雷总、卢总等。小米还有 1 位特殊的员工——旺财，它是小米人收留的流浪狗。北京小米科技园内有 2 家星巴克，小米高管们也是星巴克的常客，据店员说，雷总每天要喝 3 杯脱脂拿铁。小米跑团的偶像是雷总，雷总在高强度工作之余每个月跑量保持在 300KM。

下面是文章全文：

今年，小米 10 岁了。从 13 个人的创业小公司到最年轻的世界 500 强，小米成长的路上离不开每位小米人的坚持与探索。

抱着想要了解更多小米人的好奇心，我们研究了全球 30000 + 小米人的日常大数据，不仅找到了一些隐匿的各路神仙，还意外地发现了一些小米未公布过的信息 ......

一、

小米全球员工 30000+，小米人来自 75 个国家和地区，在全球 65 个国家和地区设置了办公室。

如今小米国际业务已进入 90 多个国家和地区，智能手机市场份额在 54 个国家和地区排名前五，在 10 个国家排名第一。

世界移动通信大会上的米粉

二、

小米在海外 100 多个城市开设了小米之家线下店。其中，全球最北的小米之家开到了北极圈，位于俄罗斯摩尔曼斯克市；最南的小米之家开到了智利圣地亚哥。

西班牙马德里小米之家的开业盛况

三、

意大利的第一家小米之家开设在罗马顶尖商场 Porta di Roma，开业当天非常火爆。虽然下着雨，仍有 300 多位米粉来到了现场。

意大利罗马小米之家开业

当天，意大利排球国家队主将 Ivan Zaytsev 还来到小米之家做店员，他曾因 134km/h 的超高速发球，让对手闻风丧胆。

四、

近年来，小米在西欧市场发展迅速。我们刚进入⻄班牙市场时，负责国际业务的同事惊讶地发现，小米已经很受西班牙消费者青睐。为了能买上小米产品，米粉们使出浑身解数，四处求购。

Canalys 最新数据表明，小米在欧洲的智能手机市场份额均稳居前三，西班牙市场智能手机市场份额已连续三个季度第一。

西班牙马德里小米之家

五、

小米海外市场增长最快的国家是秘鲁，2020 年三季度智能手机出货量同比增长 4024%。

秘鲁人刚开始很难理解 Xiaomi 的拼写，很多人一开始会念成 shua 米。我们仍在持续努力，教他们标准地读 xiao 米。

小米给秘鲁人民捐口罩

六、

小米 MIX 系列手机，已经被三家世界级博物馆列入永久馆藏。蓬皮杜中心设计与工业总策展人玛丽 - 安吉 · 布拉耶尔说：“小米 MIX 和小米 MIX 2 是科技与艺术的完美融合，是引领智能时代设计与工艺的杰出代表作。”

七、

小米相机部拥有近千人团队，在北京、东京、巴黎、圣迭戈等 9 地设立研发中心，并邀请了超过 40 位的全球行业泰斗加盟，一起打造世界顶级影像表现。

目前小米有超过 10000 名工程师，程序员最爱穿的不是格子衫，而是小米文化衫。

明年，我们将继续扩招 5000 名工程师。

2020 年小米开发者大会

八、

小米招聘不拘一格，小米人的专业背景百花齐放。有人专业是茶学、蚕学，有人研究基因学、犯罪学、密码学，还有人是大气科学、宇航推进、飞行器制造工程毕业。

小米一位对接国际业务的同事，会说 7 门语言：汉语、英语、法语、西班牙语、俄语、丹麦语、波斯语。

他们有一个共同点，凭本事来到了小米。

九、

小米还吸引了许多跨界小能手。有人曾是导演，有人是运动员，还有人业余组乐队。

负责小爱运营的张同学不仅会唱歌、弹钢琴和吉他，还曾在音乐选秀节目中入选 3 强，据说他曾和林俊杰在同一家演艺经纪公司。

张同学真容

十、

有米粉粉着粉着就粉到了公司，从米粉变身小米人，还有很多小米人是数码 KOL。

比如雷总、卢总 ......

除了高管们，小米人数码 KOL 还有 @小胖小胖人间宝藏、@Edward 主教、@MIUI 小凡等，其中 @神得强，微博粉丝 1196 万，曾连续三年拿过微博年度影响力数码大 V。

十一、

小米还有 1 位特殊的员工——旺财，它是小米人收留的流浪狗。

还有一只被小米人团宠的猫，叫小丸子。

在北京办公区，还有员工带鸟儿上班。（确认过眼神，真的是年轻人

十二、

小爱同学背后有 41 名残障工作人员，从事着包括语义、语音标注等工作，他们正在教小爱变得越来越聪明，未来我们将为残障人士开放更多岗位。

小爱语义标注培训师 李娜

十三、

小米科技园造价 52 亿，是一个拥有「智能大脑」的 34 万㎡园区。园区拥有各种智能系统，小米音箱可以控制园区照明，办公空间灯光、空气温湿度都是智能化调控。

↑对小爱音箱说：「小爱同学，开启八楼灯光」

小米园区办公区最忙碌的是智能灯和空气净化器。

办公楼内部灯光的智能控制

十四、

小米园区健身房有 1600 平方米，工作日 19 点 - 21 点是健身高峰期。

小米人最喜欢的健身课程是拳击、脂肪终结者、舞蹈等。

十五、

小米科技园食堂成立开始，就对厨余垃圾严格分类，使用微生物好氧发酵方法，将厨余垃圾就地无害化处理成有机肥，高于国家处理标准，日处理量：8-9 吨。

食堂前厅主管 冉清林正在使用厨余垃圾清理器

十六、

小米食堂最受小米人欢迎的是汤，如莲藕排骨汤、乌鸡汤。最热门菜品与鸡有关，如豉油鸡 / 口水鸡 / 椒麻鸡。

最具争议的食物是——螺狮粉。很多人喜欢这个味儿，也有不少人表示抗拒。

十七、

小米园区的喜茶开业当天，售出奶茶近 2000 杯，小米人最爱的喜茶饮品是多肉葡萄。

北京小米科技园内有 2 家星巴克，冬天小米人最爱的是太妃榛果拿铁、熔岩黑巧摩卡。夏天点得最多的是摩卡可可碎片星冰乐、桃桃乌龙茶。

小米高管们也是星巴克的常客，据店员说，雷总每天要喝 3 杯脱脂拿铁。

星巴克最近一个大订单是卢总请小米人喝超大杯，一口气点了 300 多杯。

十八、

小米仅北京地区有 20 个俱乐部，如乒乓球、摄影、德州扑克、书法、跑团等。其中，球类比赛活跃的小米同学最多。米户外、跑团等户外类的也很受小米人欢迎。

小米跑团有活跃跑者 100 人左右，系统训练的马拉松跑者近 50 人。跑团会组织每周二的间歇训练和周末的奥森 LSD 训练。

小米跑团的偶像是雷总，雷总在高强度工作之余每个月跑量保持在 300KM。

十九、

一个从未公 (zha)开 (xin)的小米人秘闻曝光 :

据一位在小米工作多年，不愿意透漏姓名的小米人说，清河三里屯里流传着一个传说：据说在这里工作的小米人，一年后，平均都胖了 5 斤或以上。

感谢所有小米人的奋斗，祝福每位小米人快乐工作，精彩生活！小米和你一起成长。

同时感谢全球每位米粉的支持，我们会继续努力，做米粉心中最酷的公司！

我们欢迎更多优秀的人加入小米，一起踏上征程，创造闪光时刻。