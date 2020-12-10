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曝 OPPO Reno5 Pro+ 将搭载骁龙 865 处理器，后置 IMX766 主摄

2020/12/10 15:18:12 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月10日消息 OPPO Reno5 系列机型将于今晚 19:40 正式发布，微博博主 @数码闲聊站曝光了该系列旗舰手机 OPPO Reno5 Pro + 的详细参数。

根据这名博主的消息，OPPO Reno5 Pro + 将搭载索尼最新的 5000万像素 IMX766 传感器，尺寸约为 1/1.5”。此外还有超广、长焦、微距三枚后置摄像头，以及3200万像素前置摄像头。作为该系列的旗舰款，OPPO Reno5 Pro + 不出意外地搭载了高通骁龙 865 处理器，以及 65W 快充。值得注意的是，作为旗舰机型，OPPO Reno5 Pro + 的体积、重量控制非常出色，机身尺寸为 159.9×72.5×7.99mm，重 184g。此外该机型屏幕搭载了90Hz AMOLED打孔屏。

▲OPPO Reno5 Pro | 图片来自官方

据IT之家了解，OPPO Reno5 系列预计将包括 OPPO Reno5 、OPPO Reno5 Pro、OPPO Reno5 Pro + 三款，将分别配备高通骁龙 765G 芯片、联发科天玑 1000 + 以及高通骁龙 865 芯片，全系标配 65W 闪充，采用单打孔直屏 / 单打孔高刷新率曲面屏设计。

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关键词：OPPOReno

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